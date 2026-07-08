El Ayuntamiento de Gáldar incorpora el contenedor marrón en cinco barrios costeros del municipio

El Ayuntamiento de Gáldar amplía la implantación del quinto contenedor a varios barrios costeros del municipio. La Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Ulises Miranda, desarrolló en los últimos días reuniones informativas en El Agujero, Caleta de Arriba, La Punta de Gáldar, Los Dos Roques y La Furnia para explicar el funcionamiento del nuevo contenedor marrón, destinado a la recogida separada de residuos orgánicos.

La medida da continuidad al despliegue que ya funciona en Barrial, San Isidro, La Enconada, Marmolejos, Nido Cuervo y Piso Firme.

Con esta nueva fase, el municipio extiende a la costa un sistema que exige inscripción previa y un uso diferenciado respecto al resto de contenedores convencionales.

Registro previo para usar el contenedor marrón

Los residentes en los barrios costeros incluidos en esta fase pueden registrarse desde ahora en la web municipal www.galdar.es/contenedormarron. En esa página figura el procedimiento completo y el formulario necesario para solicitar el acceso al nuevo servicio de recogida orgánica.

Los contenedores cuentan con cerradura para limitar su utilización a las personas inscritas. El Ayuntamiento vincula este sistema a un uso adecuado del recurso y a una mayor implicación vecinal en la separación de la materia orgánica. Cada persona registrada recibe un kit compuesto por un cubo de 10 litros, un rollo de bolsas compostables y una llave para abrir el contenedor.

Ulises Miranda destaca el avance del servicio

El concejal de Medio Ambiente, Ulises Miranda, subrayó que la implantación avanza ahora hacia los núcleos del litoral galdense. "El despliegue del quinto contenedor continúa avanzando por el municipio y ahora llega a los barrios de la costa. Invitamos a los vecinos a registrarse para comenzar a utilizar este nuevo servicio, que contribuirá a mejorar el reciclaje de la materia orgánica y a seguir construyendo un Gáldar más sostenible", señaló.1

En las reuniones participaron técnicos de Grúas Gran Canaria, empresa adjudicataria de la recogida de residuos en el municipio, y de la Fundación Canarias Recicla. Su presencia permitió explicar el funcionamiento del sistema, resolver dudas vecinales y reforzar la parte formativa de una implantación que depende de la correcta separación en origen.

Residuos orgánicos para compost y energía

El quinto contenedor busca valorizar los residuos orgánicos mediante su transformación en compost, con posibles usos en jardinería, huertos o como fuente de energía. La separación correcta de restos de comida y materia biodegradable permite reducir la cantidad de residuos mezclados y mejora el aprovechamiento posterior de estos materiales.

El Ayuntamiento plantea este modelo como una experiencia basada en la participación ciudadana y en la concienciación ambiental. A diferencia de otros contenedores, el marrón requiere una mayor responsabilidad individual, ya que su eficacia depende de que los residuos depositados correspondan al tipo de materia orgánica admitida.

Un modelo que crece en Gran Canaria

La implantación del contenedor marrón en Gáldar avanza de forma progresiva por barrios y consolida una red de recogida orgánica en distintos puntos del municipio. La incorporación de la costa amplía el alcance del sistema y acerca el servicio a zonas residenciales con actividad diaria y presencia vecinal estable.

El despliegue se enmarca en las políticas locales de reciclaje y sostenibilidad. Con esta nueva fase, Gáldar refuerza una estrategia que combina información directa, inscripción voluntaria, entrega de material específico y control de acceso para mejorar la gestión de los residuos orgánicos.