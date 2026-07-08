El calor no da tregua en Canarias: estas son las zonas donde los termómetros rozarán los 40 grados

El calor no está dispuesto a dar un respiro a Canarias. Después de una jornada en la que los termómetros alcanzaron registros cercanos a los 39 grados, el Archipiélago encara este miércoles una nueva jornada marcada por temperaturas excepcionalmente altas, noches tropicales y una ligera presencia de calima que seguirá dejando un ambiente pesado en buena parte de las islas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos los avisos por altas temperaturas en todo el Archipiélago. Gran Canaria continuará en aviso naranja, mientras que Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro permanecerán en aviso amarillo por un episodio que todavía no da señales claras de remitir.

Mientras gran parte de la Península también permanece inmersa en una intensa ola de calor con Cataluña y la Comunidad Valenciana en nivel rojo, Canarias vuelve a figurar entre los territorios con las temperaturas más elevadas del país.

Gran Canaria, entre los puntos más cálidos de España

La situación más complicada volverá a vivirse en Gran Canaria. La Aemet prevé que las temperaturas alcancen 37 grados en las cuencas de Tejeda y Tirajana, aunque no descarta que, de forma puntual, puedan acercarse incluso a los 40 grados.

Las medianías orientadas al sur, sureste y oeste volverán a superar ampliamente los 34 grados, mientras que en buena parte de la isla las máximas se moverán entre los 30 y los 32 grados, salvo en el litoral norte, donde el alisio seguirá moderando ligeramente el ambiente.

A ello se suma un factor que preocupa especialmente a los expertos: las temperaturas nocturnas.

En las zonas más castigadas por el calor las mínimas apenas bajarán de los 26 o 28 grados, dificultando el descanso y aumentando el estrés térmico acumulado durante varios días consecutivos.

El calor también se deja sentir en el resto del Archipiélago

Aunque Gran Canaria concentrará los registros más elevados, el calor será generalizado en prácticamente todas las islas.

En Lanzarote los termómetros podrán alcanzar 37 grados en zonas del interior del sur y del este, mientras que buena parte de la isla superará los 30 grados.

Una situación muy similar se espera en Fuerteventura, donde el interior de la mitad sur volverá a rozar los 37 grados, con temperaturas superiores a los 30 o 33 grados en gran parte del territorio.

En Tenerife, la Aemet prevé máximas de 34 grados, aunque no descarta que algunos puntos de las medianías del sur, oeste y este —e incluso Santa Cruz de Tenerife— puedan acercarse a los 37 grados.

También La Gomera, La Palma y El Hierro vivirán una jornada especialmente cálida. Las medianías orientadas al sur y las zonas altas volverán a superar los 34 grados, valores poco habituales para estas islas y que reflejan la intensidad del episodio.

La calima seguirá presente

A las altas temperaturas se unirá la presencia de calima ligera en altura, especialmente sobre las islas orientales.

Aunque no se espera una intrusión intensa de polvo sahariano, esta ligera calima contribuirá a incrementar la sensación de bochorno y reducirá ligeramente la visibilidad en algunos momentos del día.

En cuanto al cielo, predominarán los cielos despejados, con algunos intervalos nubosos únicamente durante las primeras horas de la mañana y al final del día en los litorales del norte.

Noches tropicales que dificultan el descanso

Uno de los aspectos más llamativos de este episodio no serán únicamente las temperaturas máximas.

Las noches volverán a ser especialmente cálidas. En numerosos puntos de Canarias las mínimas permanecerán por encima de los 20 grados, lo que se conoce como noche tropical. Sin embargo, en las zonas más afectadas del sur y medianías de las islas orientales los registros podrán mantenerse durante la madrugada por encima de los 25 grados, e incluso acercarse a los 28 grados.

Estas temperaturas impiden que el cuerpo se recupere del calor acumulado durante el día y aumentan el riesgo para personas mayores, menores, pacientes con enfermedades crónicas o trabajadores expuestos al sol.

Viento y estado del mar

El viento soplará de componente norte, generalmente flojo o moderado, aunque se esperan intervalos de fuerte en algunos puntos del litoral de Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera.

En el mar predominará el viento del norte y nordeste de fuerza 3 a 4, aumentando temporalmente a fuerza 5, con marejadilla o marejada y mar rizada en las zonas más resguardadas.

Recomendaciones ante el episodio de calor

Ante esta situación, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias insiste en extremar las precauciones para evitar golpes de calor.

Entre las principales recomendaciones figuran permanecer en lugares frescos durante las horas centrales del día, cerrar persianas y ventanas expuestas al sol y ventilar las viviendas durante la noche para favorecer el descenso de la temperatura interior.

También se aconseja utilizar ropa ligera y de colores claros, caminar por la sombra, protegerse con sombreros o gorras y mantener una hidratación constante, incluso aunque no se tenga sensación de sed.

Las autoridades recuerdan igualmente la importancia de evitar el ejercicio físico intenso durante las horas de mayor insolación, no consumir alcohol, optar por comidas ligeras y prestar especial atención a las personas mayores que vivan solas.

Además, insisten en un mensaje que se repite cada verano: nunca debe dejarse a niños, personas dependientes o animales en el interior de un vehículo, ni siquiera durante unos minutos.

¿Cuándo terminará este episodio?

Los modelos meteorológicos apuntan a que el calor comenzará a perder intensidad de forma progresiva en los próximos días, aunque las temperaturas seguirán situándose por encima de los valores habituales para estas fechas.

Por el momento, Canarias continuará inmersa en un ambiente plenamente veraniego, con máximas que seguirán superando ampliamente los 30 grados en buena parte del Archipiélago y con Gran Canaria como una de las zonas más calurosas de toda España