El calor remite en Canarias: Gran Canaria bajo aviso amarillo con 34 grados

Canarias afrontará este jueves una jornada en la que el calor empezará a perder intensidad, aunque Gran Canaria continuará bajo aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 34 grados en el este, sur y oeste de la isla.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el descenso térmico será más notable en las zonas de interior, aunque todavía se superarán los 30 grados en amplias áreas del Archipiélago. La calima también comenzará a retirarse de forma progresiva, mientras persistirán algunos intervalos de nubes bajas en el norte de las islas.

PREVISIÓN PARA ESTE JUEVES POR ISLAS:

LANZAROTE

Despejado con calima ligera en altura retirándose, con intervalos de nubes bajas en los litorales del norte y oeste, especialmente durante la noche. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas en descenso, que será notable en zonas de interior. Se podrán alcanzar o superar localmente los 30 °C en zonas del interior y del sur. Viento moderado de componente norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 21 - 28

FUERTEVENTURA

Despejado con calima ligera en altura retirándose, con intervalos de nubes bajas en los litorales del norte y oeste, especialmente durante la noche. Temperaturas mínimas en ligero descenso. Máximas en descenso, que será notable en zonas de interior. Se podrán alcanzar o superar localmente los 30-32 °C en zonas del interior y del sur. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte al sur de Jandía, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes a primeras y últimas horas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 21 - 28

GRAN CANARIA

Despejado con calima ligera en altura retirándose, con intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte, así como a últimas horas, por debajo de 400-500 metros. Temperaturas en descenso, que será ligero en costas del norte y este. Se podrán alcanzar los 30 °C de forma generalizada, excepto en zonas bajas del norte. Se esperan 34 °C y mínimas por encima de los 25 °C en la cuenca de Tirajana, siendo menos probable en la de Tejeda. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte en el este y extremo oeste, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 21 - 25

TENERIFE

Despejado con calima ligera en altura retirándose, con intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte, así como a últimas horas, por debajo de 600-700 metros. Temperaturas en descenso, que será ligero en costas del norte y sur, y podrá ser notable en zonas altas. Se podrán alcanzar los 30 °C en amplias zonas de medianías, especialmente del sur y oeste. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte a partir de la tarde en la vertiente sur del macizo de Anaga, donde no se descartan rachas puntualmente muy fuertes. En cumbres centrales soplará moderado a fuerte del noroeste, con probabilidad de rachas puntualmente muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en costas del norte y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 21 - 28

LA GOMERA

Despejado con calima ligera en altura retirándose, con intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte, así como a últimas horas, por debajo de 500-600 metros. Temperaturas mínimas sin cambios en el norte y en ligero a moderado descenso en el sur. Máximas en descenso, que será ligero en costas y podrá ser notable en zonas altas. Se podrán alcanzar los 30 °C en amplias zonas de medianías, especialmente del sur y oeste, donde se podrán superar localmente. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en el este y noroeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. Viento moderado del noroeste en cumbres. Brisas en costas del sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de la Gomera 21 - 27

LA PALMA

Despejado con calima ligera en altura retirándose, con intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte, así como a últimas horas, por debajo de 700-800 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios en costas y en descenso en el resto. Máximas en descenso, que será ligero en costas y podrá ser notable en zonas altas. Se podrán alcanzar los 30 °C en zonas de interior y medianías, excepto del nordeste. Viento moderado de componente norte. En cumbres, moderado del noroeste con intervalos de fuerte. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de la Palma 20 - 26

EL HIERRO

Despejado con calima ligera en altura retirándose, con intervalos nubosos matinales en zonas bajas del norte, así como a últimas horas, por debajo de 500-600 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en costas. En el resto, temperaturas en descenso, que podrá ser notable en zonas del interior. Se podrán alcanzar o superar localmente los 30 °C en zonas del interior sur. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en el este y extremo oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

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