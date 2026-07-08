Canagua y Energía vuelve en octubre con más de 50 empresas ya inscritas

La Feria Canagua y Energía 2026 regresará los próximos 21 y 22 de octubre al Recinto Ferial de Agüimes con un amplio respaldo de empresas e instituciones vinculadas a los sectores del agua, la energía y la sostenibilidad.

A tres meses de su celebración, más de 50 compañías y organismos ya han reservado espacio en la zona expositiva, que se encuentra ocupada en más de un 90%.

El evento se consolida así como un punto de encuentro para mostrar soluciones, productos y servicios relacionados con las energías limpias, los nuevos modelos de generación energética, la eficiencia, la desalación, la reutilización del agua y las nuevas tendencias del sector.

Empresas e instituciones del sector

Entre las entidades que ya han confirmado su participación figuran Red Eléctrica, el Consejo Insular de Aguas, el Consejo Insular de la Energía, el Parque Tecnológico de Energía Solar de Gran Canaria, la Plataforma Oceánica de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias.

También estarán presentes compañías como SM Advance Energy, Hidra Servicios y la Central de Representaciones Canarias, entre otras.

La feria contará además con el apoyo de cuatro grandes patrocinadores. Canaragua y Green Efficient serán patrocinadores platino de los bloques dedicados al agua y a la energía, mientras que Aqualia y LONGi Solar serán patrocinadores oro del Speaker’s Corner y del área B2B, respectivamente.

Canagua / LP / DLP

Espacios para generar negocio

Canagua y Energía ofrecerá a las empresas la posibilidad de presentar sus productos y servicios, reforzar la visibilidad de sus marcas y establecer contactos estratégicos con profesionales del sector.

En esta edición, Infecar habilitará espacios específicos de conexión entre empresas y profesionales, como el área B2B y el Speaker’s Corner, con el objetivo de favorecer nuevas oportunidades de colaboración y negocio.

La organización busca también continuar consolidando a Canarias como referente internacional en agua, energía y sostenibilidad, con especial atención a los países de la Macaronesia.

Cartel Canagua 2026 / LP / DLP

Últimos espacios disponibles

La feria dispone todavía de algunos espacios libres en su zona expositiva para empresas e instituciones vinculadas a los sectores del agua, la energía y la sostenibilidad, así como para compañías de servicios auxiliares que formen parte de la cadena de valor.

Las entidades interesadas pueden solicitar su participación a través de la web oficial del evento, donde también está disponible la inscripción en los espacios de presentaciones ágiles del Speaker’s Corner.

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Canagua / LP / DLP

Canagua y Energía está promovida por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consejo Insular de la Energía y el Consejo Insular de Aguas, y organizada por Infecar, Feria de Gran Canaria. El evento cuenta también con Cajasiete como colaborador oficial y con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes.