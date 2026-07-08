El cine en la playa y los torneos marcan el inicio de las Fiestas del Carmen en Arguineguín

La playa de Las Marañuelas se convirtió en la noche de ayer, martes 7 de julio, en un oasis para quienes buscaban disfrutar de un buen rato en familia o con amigos, gracias a la fresca brisa marina, que alivió el intenso calor de la jornada, y a la sesión de cine en el arenal. Esta iniciativa, que se celebra por segundo año consecutivo en el marco de las Fiestas de la Virgen del Carmen, tendrá una segunda proyección este miércoles, a las 21:30 horas, con la película ‘Cómo entrenar a tu dragón’. Antes habrá teatro y torneo de zanga.

Con el sol ya totalmente oculto, un buen número de personas se congregó frente a la gran pantalla instalada en la playa para disfrutar de la película “Jurassic World: El renacer”. Durante su proyección, los y las asistentes vivieron la experiencia al completo compartiendo snacks en sus toallas y sillas de playa.

La actividad se repetirá esta noche a la misma hora. Previamente, a las 19:00 horas, en el Club de Tercera Edad El Cangrejo, ubicado a tan solo unos pasos, tendrá lugar el esperado Torneo de Zanga El Carmen 2026. Además, a las 19:30 horas, el grupo de teatro de la Concejalía del Mayor representará la obra “¡Pero a qué escuela me mandaron!” en el Centro Polivalente de Arguineguín. Se trata de una comedia original ambientada en una escuela rural de antaño. El acceso será libre hasta completar el aforo.

El programa de las Fiestas del Carmen de Arguineguín arrancó el lunes 6 de julio con el repique de campanas de la iglesia de la localidad marinera, un torneo de ajedrez y serenatas por las calles. También el martes se celebró el torneo de La Ronda. La programación continuará este jueves 9 de julio con el torneo de dominó y la séptima edición del Memorial Antoñito Segura. Este último empezará a las 21:00 horas en la plaza de Las Marañuelas y contará con la parranda Los Mala Vida, formada por familiares y personas allegadas a Segura, así como los solistas Abelardo García “El Tormento”, Moneiba García “La Tormenta”, Yoana García e Iván Quintana.

El viernes 10 de julio tendrá lugar el primero de los cuatro tardeos previstos en estos festejos. Comenzará a las 18:00 horas en la calle José Manuel Santana –zona de los chiringos de música– con las actuaciones de Guarasón, Alberto Déniz y Dj Mao. Seguidamente, la plaza Negra vibrará con la verbena amenizada por Leyenda Joven y DJ Aroa Luján y, de vuelta a la zona de los chiringos de música, se celebrará la fiesta temática “Una noche en la EGB”.

Una de las jornadas más esperadas es la del sábado 11 de julio con la Romería-Ofrenda de la Virgen del Carmen. La comitiva, formada por 23 carretas y el mismo nuevo de parrandas y agrupaciones folclóricas, partirá a las 18:30 horas de la calle José Manuel Santana. La Misa del Romero se celebrará a las 19:30 horas en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, tras la cual la imagen de la patrona de los marineros saldrá al pórtico a recibir las ofrendas.

El Consistorio recuerda que las personas que deseen participar deben hacerlo correctamente ataviadas con la vestimenta tradicional. Esta y otras recomendaciones, así como las restricciones de tráfico se pueden consultar en www.mogan.es.

Una vez finalizada la Romería,la plaza Pérez Galdó acogerá el Baile de Taifas con las parrandas El Mejunje y La Polvajera. Mientras, en la plaza Negra comenzará a las 23:00 horas con Una Más y D’Music. A la misma hora, en la zona de chiringos de música, actuarán DJ Promaster y Dana García.

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El fin de semana culminará el domingo con una fiesta de la espuma al son de Paco Guedes, Grupo Acuarela y DJ Nacho, a partir de las 14:00 horas en la plaza Negra. A las 18:30 horas se disputará el tradicional de fútbol entre Solteras y Casadas en la playa de El Perchel y, a las 19:30 horas, tendrá lugar otro tardeo en la calle José Manuel Santana con Havana 500, Son Aldea y DJ Aroa Luján.