"Los robos se están convirtiendo en algo habitual": los trabajadores del centro comercial El Mirador, preocupados tras el atraco a una joyería

Las puertas de la joyería atracada anoche en el centro comercial El Mirador permanecieron cerradas durante toda la jornada de hoy. En el suelo ya no quedaba rastro de los cristales rotos y las grietas del escaparate habían sido tapiadas de forma provisional. En el interior, tres dependientas hacían balance de los daños. Una de ellas estuvo presente durante el atraco y, veinticuatro horas después, reconoce que todavía se encuentra en "shock". Esta joyería se trata, además, de la misma que hace apenas un mes sufrió otro atraco en el centro comercial Las Terrazas.

El asalto se produjo la noche del martes, una hora antes del cierre del centro comercial. Cuatro individuos encapuchados entraron al establecimiento situado en la planta alta del centro comercial. Llevaban un extintor que accionaron nada más entrar para dificultar la visibilidad y facilitar después la huida. Acto seguido, con las mazas que llevaban destruyeron las vitrinas y los escaparates. Todo ocurrió en apenas un par de minutos. Por el momento se desconoce la cantidad de joyas sustraídas y el valor total de lo robado. Una vez cometido el atraco, los ladrones corrieron hacia el aparcamiento exterior, donde les esperaba un vehículo, un Cupra Formentor de color gris oscuro robado desde el lunes junto a otros dos coches en el aeropuerto de Gran Canaria.

Curiosos, fotos y comercios que echaron el cierre

A lo largo de la mañana, varios curiosos se acercaron hasta los alrededores del local para observar de cerca el estado en que había quedado tras el asalto. Algunos, ajenos a lo sucedido, pedían explicaciones a quienes tenían cerca mientras fotografiaban el escaparate dañado. Otros, por el contrario, ya estaban al tanto gracias a los vídeos que circularon anoche por las redes sociales. El resto de comercios del centro abrieron con normalidad, aunque anoche, los más próximos a la joyería optaron por bajar la persiana de inmediato para protegerse.

"Va a un atraco por mes en lo que va de verano"

En la joyería de la planta baja del mismo centro comercial todavía recuerdan los dos atracos que sufrieron a lo largo de 2025. En uno de ellos, los delincuentes aprovecharon que estaba aconteciendo un partido que enfrentó al Real Madrid contra el Arsenal para entrar en la tienda y llevarse las joyas, tras tener un enfrentamiento con un vigilante de seguridad. En el primero se llevaron más piezas. En el segundo, aunque el botín fue menor, los destrozos tuvieron mayor gravedad. En total, entre joyas y daños, la factura rozó los 200.000 euros. Tras estas experiencias, este comercio ha aumentado las cámaras de seguridad y ha retirado de los escaparates las piezas de mayor valor.

"No trabajas cómoda" — Dependienta de una joyería en El Mirador

Su dependienta lamenta que este tipo de sucesos ha dejado de ser algo excepcional. "En algo habitual sí se están convirtiendo", asegura. A su juicio, además, actuar dentro de un centro comercial no resulta sencillo para los ladrones, al contrario de lo que ocurre en un local a pie de calle. Recuerda que el centro comercial solo tiene dos salidas y, "si las tienes vigiladas, es fácil localizarlos por muy rápido que vayan", explica. La dependienta reconoce la inquietud que se respira en el sector. "No trabajas cómoda. Va a un atraco por mes en lo que va de verano", afirma, y añade que a los autores "ya les da igual entrar de día o de noche, aunque el centro comercial esté lleno de gente".

La Provincia

Una cadena de asaltos que no termina

El de esta semana no es un caso aislado, sino el último acto de una serie de robos que se vienen repitiendo en los centros comerciales de la isla. En junio, la joyería que fue asaltada ayer vivió la misma experiencia en el centro comercial Las Terrazas. Ocurrió justo antes del cierre, cuando cinco encapuchados armados entraron en el local y luego huyeron en un coche robado. Además, al igual que en el atraco de esta semana, los autores también usaron un extintor, lo que ha llevado a la Policía Nacional a investigar una posible conexión entre ambos golpes.

En el mismo mes, cuatro hombres asaltaron una joyería del centro comercial Cita, en Playa del Inglés. Tras romper las vitrinas, se llevaron todas las joyas que pudieron cargar y salieron corriendo hacia un primer coche, que abandonaron a los pocos metros para subirse a un segundo. Sin embargo, con el cambio, parte del botín quedó esparcido por el suelo. Pero la suerte no les acompañó. Tras ser perseguidos por la Policía, el vehículo en el que huían se estrelló contra una vivienda en Las Huesas, en Telde. La Policía logró detener a tres de los cuatro implicados en el asalto.