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Santa María de Guía

Los empresarios de Guía impulsan el comercio local con una plataforma digital

La web reúne información del proyecto y pretende servir como herramienta de promoción para empresas, vecinos y visitantes

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira; el concejal de Desarrollo Local, José Manuel Santana; el coordinador insular de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Kevin Pérez; la presidenta de ProGuía, Yuridia Vega; el director del Departamento de Comercio y Formación de la Cámara de Comercio, Ramón Redondo y el representante de la consutora Ideamos Juntos, Yeray Gil; durante la presentación de la plataforma.

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira; el concejal de Desarrollo Local, José Manuel Santana; el coordinador insular de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Kevin Pérez; la presidenta de ProGuía, Yuridia Vega; el director del Departamento de Comercio y Formación de la Cámara de Comercio, Ramón Redondo y el representante de la consutora Ideamos Juntos, Yeray Gil; durante la presentación de la plataforma. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Guía presentó este miércoles 8 de julio de 2026 la plataforma digital ‘Guía con flor’, una iniciativa impulsada por la Asociación ProGuía para reforzar la visibilidad del comercio local y facilitar la conexión entre empresas, vecinos y visitantes. El acto tuvo lugar en la Casa de la Cultura y reunió a representantes institucionales y del tejido empresarial del municipio.

Una herramienta para el tejido empresarial

La nueva plataforma nace con el objetivo de servir como escaparate digital para los comercios y servicios de Guía, además de funcionar como punto de información sobre la actividad económica y social vinculada al municipio. La web ya está operativa en guiaconflor.com, donde se recoge información sobre la iniciativa, sus objetivos y las próximas acciones previstas. La plataforma ‘Guía con flor’ queda así incorporada a las herramientas de promoción económica local, con la intención de aumentar la presencia digital del comercio del municipio y favorecer nuevas formas de relación entre empresas, vecinos y visitantes. Esta iniciativa supone un paso más para la modernización y digitalización de las actividades económicas de Guía.

Digitalización y cooperación local

Durante la presentación, el alcalde, Alfredo Gonçalves, vinculó el proyecto con la modernización del sector empresarial local y destacó la colaboración entre administraciones y entidades privadas. Según señaló, la digitalización y la cooperación son elementos clave para mejorar la presencia exterior de los negocios del municipio y reforzar la identidad comercial de Guía.

El concejal de Desarrollo Local, José Manuel Santana, incidió en el papel del pequeño comercio y de los servicios como parte esencial de la economía municipal y de la vida de los barrios. Santana defendió que la plataforma permitirá ofrecer a las empresas locales un espacio más accesible para darse a conocer y facilitará que residentes y visitantes localicen la oferta comercial y de servicios del municipio.

Participación de comercios, vecinos y asociaciones

Desde ProGuía, su presidenta, Yuridia Vega, subrayó el carácter colectivo de la iniciativa y apeló a la implicación de comercios, asociaciones y ciudadanía. Vega señaló que el proyecto busca reforzar el papel de los comerciantes como dinamizadores económicos y sociales de la comunidad, además de poner en valor su aportación al desarrollo del municipio.

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En la presentación del proyecto participaron el alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira; el concejal de Desarrollo Local, José Manuel Santana; Kevin Pérez, en representación del Cabildo de Gran Canaria; la presidenta de ProGuía, Yuridia Vega; y Ramón Redondo, en representación de la Cámara de Comercio. Durante el encuentro, Yeray Gil, de la consultora Ideamos Juntos, explicó el funcionamiento técnico y participativo de la plataforma.

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