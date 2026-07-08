Gáldar reúne ganado, tradición rural y producto local este domingo por las fiestas de Santiago

La tradición ganadera vuelve este domingo 12 de julio a Gáldar con la celebración de la Feria de Ganado, una de las citas vinculadas al sector primario dentro de las Fiestas Mayores de Santiago. La actividad se desarrolla en el Recinto Ferial de Huertas del Rey desde las 9.00 horas, con exposición de animales y una programación dirigida a vecinos, visitantes y familias.

Cartel Feria de Ganado de Gáldar 2026. / LP/DLP

La jornada coincide además con una nueva edición del Mercado Agrícola de Gáldar, que se celebra en la Plaza de Santiago entre las 9.00 y las 13.30 horas. Ambos encuentros refuerzan el peso del producto local, la ganadería y las tradiciones rurales en el programa festivo del municipio.

Ganado y tradición en Huertas del Rey

La recepción de ganado empieza a las 7.00 horas, mientras que la inscripción de ejemplares permanece abierta hasta las 8.30 horas. A partir de las 9.00 horas, el público puede visitar la muestra, que reúne ganado vacuno, ovino, caprino, asnal y mular.

Durante la mañana, el jurado realiza las valoraciones de los animales participantes. La jornada concluye con la entrega de premios, prevista para las 12.30 horas en el frontis del Templo Santuario de Santiago, hasta donde desfilan los mejores ejemplares de cada categoría a través de la Plaza del Cristo.

Actividades para acercar el campo a los más jóvenes

La edición de este año incorpora como novedad una programación complementaria para todos los públicos. El objetivo es acercar las tradiciones del campo a las nuevas generaciones y mostrar prácticas vinculadas al mundo rural.

Entre las actividades previstas figuran una trilla tradicional, paseos en burro y propuestas didácticas relacionadas con el sector primario y el medio rural. La iniciativa busca que la feria funcione no solo como exposición ganadera, sino también como espacio de aprendizaje y transmisión de oficios y costumbres.

Organización municipal y apoyo insular

La Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Tine Martín Ojeda, organiza la cita. El encuentro cuenta con la colaboración de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria.

La presencia de la feria dentro de las Fiestas Mayores de Santiago mantiene el vínculo histórico del municipio con la actividad agraria y ganadera. En un contexto de pérdida progresiva de usos tradicionales, este tipo de convocatorias permite visibilizar el trabajo de ganaderos, agricultores y productores locales.

Mercado Agrícola en la Plaza de Santiago

De forma paralela, la Plaza de Santiago reúne a productores de la Isla en una nueva edición del Mercado Agrícola de Gáldar. La oferta incluye frutas, verduras, quesos, miel, pan, dulces y otros productos de cercanía.

La coincidencia entre la feria y el mercado convierte el centro de Gáldar en un punto de encuentro para el consumo local y la divulgación del sector primario. La jornada conecta la exposición ganadera de Huertas del Rey con la venta directa de productos agrícolas en la plaza principal del municipio.