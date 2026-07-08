Gran Canaria financia 150 proyectos solidarios en 25 países

El Cabildo de Gran Canaria financia actualmente alrededor de 150 proyectos humanitarios en 25 países empobrecidos, con una inversión aproximada de ocho millones de euros destinada a cooperación internacional. El seguimiento de estas actuaciones fue abordado este miércoles durante una reunión de coordinación del Consejo Insular de Solidaridad de Gran Canaria.

El encuentro permitió revisar el desarrollo de los proyectos que ejecutan distintas organizaciones humanitarias con fondos insulares y comenzar a perfilar las bases de la convocatoria de 2027. El consejo está convocado por la Consejería de Solidaridad del Cabildo, dirigida por Carmelo Ramírez, y reúne al Gobierno insular, organizaciones no gubernamentales, ayuntamientos, fundaciones, sindicatos y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Una red de cooperación en 25 países

Durante la reunión, Carmelo Ramírez subrayó que el Cabildo de Gran Canaria mantiene el compromiso de destinar el 0,7% de su presupuesto a ayuda internacional. Esa partida permite sostener proyectos orientados a necesidades básicas en ámbitos como la alimentación, la educación, la promoción de la mujer, la salud y el mantenimiento de servicios públicos esenciales.

Una parte significativa de las iniciativas se desarrolla en países de África Occidental, aunque la cooperación insular también mantiene líneas consideradas prioritarias por el gobierno insular. Entre ellas figuran el apoyo humanitario a los campamentos de refugiados saharauis y a la población de Palestina.

Ayuda extraordinaria para Venezuela

El consejero de Solidaridad Internacional también recordó que el próximo pleno del Cabildo de Gran Canaria tiene previsto aprobar una ayuda extraordinaria de 1 millón de euros para Venezuela, destinada a paliar los efectos del doble terremoto sufrido por el país. Según trasladó, esa cuantía podría incrementarse.

Coordinación y sensibilización

El Consejo Insular de Solidaridad de Gran Canaria mantiene al menos dos reuniones al año y tiene entre sus funciones la coordinación de las políticas insulares de solidaridad y cooperación al desarrollo. También aborda las acciones de sensibilización y concienciación que promueven las entidades que forman parte del órgano.