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El Hospital Insular realiza por primera vez una cirugía robótica para liberar el nervio pudendo

El procedimiento permite tratar una neuropatía pélvica crónica asociada a dolor perineal o pelviano y a posibles disfunciones miccionales, defecatorias o sexuales

Dr Barroso y Dr Rubial

Dr Barroso y Dr Rubial / LP / DLP

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La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El servicio de Urología del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria ha realizado con éxito la primera neurolisis o liberación del nervio pudendo con robótica, un procedimiento pionero en este centro sanitario.

La intervención supone un avance para el tratamiento de pacientes que padecen atrapamiento del nervio pudendo, una neuropatía pélvica crónica cuya principal manifestación es el dolor perineal o pelviano intenso.

Esta dolencia puede asociarse también a disfunción miccional, defecatoria o sexual, y aparece con frecuencia tras cirugías pélvicas, intervenciones de hernias lumbares o partos complicados en mujeres.

Mayor precisión quirúrgica

La cirugía robótica ofrece ventajas frente a la técnica laparoscópica, ya que permite una mejor visión y un acceso más preciso al ligamento supraespinoso, cuya sección facilita la liberación del nervio atrapado.

El asistente robótico dispone de cuatro brazos que reproducen los movimientos de los cirujanos desde una consola, donde los especialistas cuentan además con una visión 3D del interior del paciente.

Cada brazo robótico tiene una capacidad de giro de 360 grados, un movimiento imposible de alcanzar por la mano humana y que permite realizar cirugías de alta precisión.

.Momento de la intervención

.Momento de la intervención / LP / DLP

Incisiones más pequeñas y mejor recuperación

Esta tecnología avanzada aporta beneficios para el paciente, como incisiones y cicatrices más pequeñas, mayor comodidad y una mejor recuperación postoperatoria.

El procedimiento se ha llevado a cabo por primera vez con éxito gracias al equipo de médicos especialistas del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, que contó con la tutorización del urólogo Manuel Rubial, especialista nacional destacado en este campo.

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El Hospital Universitario Insular de Gran Canaria forma parte del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

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