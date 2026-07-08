Ingenio reúne folclore de cuatro continentes en su festival internacional

Ingenio celebra del 8 al 28 de julio una nueva edición del Festival Internacional de Folclore Muestra Solidaria de los Pueblos, una cita que reúne este año a agrupaciones de Armenia, Bulgaria, Costa de Marfil, Grecia, Puerto Rico, Taiwán, España y Canarias. El programa, impulsado por la Asociación Cultural Coros y Danzas de Ingenio y el Ayuntamiento de Ingenio, combina actuaciones musicales, pasacalles, exposiciones, degustaciones gastronómicas y actividades académicas vinculadas a la cultura popular.

Un programa entre la música, la danza y la etnografía

La programación sitúa a Ingenio como escenario de encuentro para expresiones tradicionales procedentes de Asia, Europa, América y África. Entre las actividades previstas figuran dos pasacalles folclóricos, talleres, exhibiciones de juegos autóctonos, muestras gastronómicas de los países participantes, exposiciones etnográficas y un espectáculo de clausura previsto para el 25 de julio, a las 21.00 horas, en el Parque Néstor Álamo.

La edición incorpora también el XIII Campus de Etnografía y Folclore de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrollará del 13 al 17 de julio en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ingenio. Esta actividad académica abordará manifestaciones populares de Canarias, con especial atención a tradiciones de Tenerife, además de conferencias, mesas redondas, presentaciones y actuaciones musicales.

Grupos de cuatro continentes

El cartel internacional incluye al Conjunto de Danza Husher, de Armenia; el conjunto Razvitie, de Bulgaria; el grupo de la Asociación Cultural de la Tradición Griega Alonaki, de Grecia; Gíbaro, de Puerto Rico; el Kuo-Shin Chuang Pangcah Dance Theater, de Taiwán; la Compañía Artística Mien-Moh, de Costa de Marfil; y los Coros y Danzas de Ronda Abul-Belka, de Málaga. A ellos se suma la representación canaria de la Agrupación Folclórica Coros y Danzas de Ingenio.

Los grupos internacionales participarán los días 22 y 23 de julio, a las 20.30 horas, en dos pasacalles multiculturales. El primero recorrerá el casco de Ingenio y el segundo se celebrará en el Parque del Buen Suceso de Carrizal. En ambos tomarán parte las agrupaciones invitadas junto a formaciones locales.

La alcaldesa de ingenio, Vanesa Martín; el rector de la ULPGC, Lluís Serra; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales y presidente de Coros y Danzas de Ingenio y director del festival, David Castellano, durante la presentación del festival. / LP/DLP

El Campus de Etnografía y Folclore

El campus estará dirigido por Manuel Pérez, profesor de la ULPGC, y Yeray Rodríguez, poeta, repentista, verseador y doctor en Filología Hispánica por la ULPGC. La coordinación recae en David Castellano. La conferencia inaugural tendrá lugar el 13 de julio, a las 20.00 horas, a cargo de Francisco García Rodríguez, rector de la Universidad de La Laguna, con una intervención sobre el papel de la institución académica en la conformación de la Canarias actual.

En los días siguientes intervendrán, entre otros, el historiador Juan Elesmí de León Santana; los puntales históricos Melquiades Rodríguez, José María González Parry II y Marcos Galván; Antonio Pérez Tonono; Carmen Gloria Ferrera; Cecilia Domínguez Luis; Arturo Maccanti; y Serafín Sánchez Cabrera, director general de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. El programa incluye además actuaciones de la Parranda Familia Los Alzados, de Icod el Alto, y de los cantadores Candelaria González, Fernando García, Elena González, Héctor González y Carmelo Sánchez.

Clausura y actividades finales

El festival concluirá su programación principal el 25 de julio con un espectáculo final en el Parque Néstor Álamo, en el que participarán todos los grupos invitados. Al día siguiente, 26 de julio, está prevista una Misa Internacional en la Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria, a las 12.00 horas, también con presencia de las agrupaciones participantes.

El 28 de julio, los grupos ofrecerán actuaciones en la Residencia para Personas Mayores de Ingenio y en el Centro de Estancia Diurna de Ingenio, como parte de la extensión social del festival. La organización recuerda que por esta cita han pasado más de 300 grupos de más de 80 países, dentro de una trayectoria vinculada a la difusión del patrimonio cultural inmaterial y las tradiciones populares.

El festival fue presentado este miércoles en el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en un acto con la participación del rector de la ULPGC, Lluís Serra; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; y el presidente de Coros y Danzas de Ingenio y director del festival, David Castellano.