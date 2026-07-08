Maspalomas refuerza sus instalaciones para la escalada deportiva

San Bartolomé de Tirajana ampliará el área de escalada del Pabellón Municipal Víctor Miranda Pérez, en San Fernando de Maspalomas, con la instalación de un nuevo plafón de boulder de 12 metros de largo por 4,5 metros de alto. La actuación, impulsada por la Concejalía de Deportes, incorporará una estructura con medidas oficiales para la celebración de competiciones nacionales e internacionales. La nueva dotación se integrará en el espacio deportivo destinado a la escalada en el pabellón municipal. Según el proyecto, se trata de una estructura artificial formada por una plataforma metálica y paneles técnicos contrachapados de madera de abedul tratado, con una superficie aproximada de 85 metros cuadrados y textura rugosa.

Tres zonas de escalada

El plafón estará configurado con tres áreas diferenciadas: una zona vertical, otra semidesplomada y una tercera totalmente desplomada. Esta distribución permitirá desarrollar entrenamientos específicos de boulder, una modalidad de escalada que se practica sin cuerdas ni arneses y que exige resolver recorridos cortos de alta dificultad. El equipamiento está concebido para trabajar distintos tipos de movimientos y situaciones técnicas. La variedad de inclinaciones facilitará que los usuarios puedan entrenar fuerza, coordinación, lectura de bloques y toma de decisiones durante el ascenso.

Adjudicación de 39.499,99 euros

La Concejalía de Deportes, dirigida por Ramón Suárez Ojeda, ya ha resuelto la licitación pública de esta actuación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El contrato de suministro e instalación ha sido adjudicado a la empresa Construcciones y Reformas Osmos SL por un importe total de 39.499,99 euros. El plazo previsto para ejecutar las obras de acondicionamiento, cimentación del suelo y montaje del plafón será de dos meses, a contar desde la firma del acta de replanteo.

Imagen de uno de los muros del rocódromo. / LP/DLP

Un espacio con actividad diaria

La ampliación reforzará las instalaciones municipales de escalada que ya funcionan en el Pabellón Municipal de San Fernando de Maspalomas. El área cuenta actualmente con un rocódromo Top-30 de 9 metros, instalado en 1998, destinado a la escalada de dificultad.

A este equipamiento se sumó en 2021 un campus board instalado por el Club de Escalada To’Patrás, orientado al entrenamiento de la potencia del tren superior y la fuerza de contacto. La entidad también adquirió en mayo un plafón desplomado Moonboard modelo 2004, con inclinaciones de 25 a 40 grados, que permite entrenar mediante una aplicación móvil y compartir recorridos con otros deportistas. El club reúne a unos 200 deportistas federados y las instalaciones reciben a cerca de 100 escaladores en entrenamientos diarios, según los datos recogidos en la nota municipal.

Imagen de una de las zonas de escalada. / LP/DLP

Nuevo proyecto en el Skate Park

La instalación del nuevo plafón de boulder responde a las necesidades trasladadas por el Club de Escalada To’Patrás y por otros usuarios del área de escalada del pabellón. El Ayuntamiento también prevé reforzar esta disciplina con un nuevo rocódromo para competiciones nacionales e internacionales de ámbito juvenil en la zona del Skate Park de Campo Internacional.

El alcalde Marco Aurelio Pérez señaló que esta futura instalación ya cuenta con una partida económica prevista y que el proyecto se encuentra en fase de elaboración. Con ambas actuaciones, San Bartolomé de Tirajana busca ampliar la capacidad de sus espacios públicos destinados a la escalada deportiva en Maspalomas.