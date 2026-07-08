Miguel Ángel Ramírez, sobre la licitación desierta del estadio de Gran Canaria: «La UD Las Palmas hará todo lo posible para no entorpecer los trabajos de remodelación»

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, pidió este miércoles "tranquilidad y paciencia" tras conocerse que la licitación para la reforma del Estadio de Gran Canaria, prevista de cara al Mundial de 2030, ha quedado desierta. Ramírez aseguró que el club «hará todo lo posible para no entorpecer los trabajos de remodelación» del recinto deportivo. Sus declaraciones se producen un día después de que representantes empresariales del sector de la construcción advirtieran de que la necesidad de paralizar las obras cada quince días para permitir la disputa de los partidos de la UD Las Palmas como local podría ralentizar de forma considerable los plazos de ejecución. Esta circunstancia fue señalada como uno de los motivos que llevó a las empresas a no presentar ofertas, junto al presupuesto de la licitación, que según el sector se encontraba alrededor de un 40% por debajo del precio real de mercado.

Ante este escenario, Ramírez dejó entrever que una de las posibilidades que se barajan durante el desarrollo de los trabajos es que la UD Las Palmas deje de jugar temporalmente en el recinto de Siete Palmas. El presidente amarillo recalcó, no obstante, que el hecho de que la licitación haya quedado desierta no significa que Gran Canaria vaya a perder su condición de sede del Mundial de 2030, «ni mucho menos». «Son cosas que pueden pasar», afirmó Ramírez, quien se mostró convencido de que la situación se resolverá. «Se arreglará, se modificarán las partidas presupuestarias, se volverá a licitar y habrá un adjudicatario», subrayó.

«Se arreglará, se modificarán las partidas presupuestarias y habrá un adjudicatario»

Además, Ramírez afirmó que el Cabildo de Gran Canaria está realizando un «buen trabajo» y destacó que los dirigentes del Ejecutivo insular tienen «compromiso y sensibilidad con este proyecto». En esta línea coincidió con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, al recalcar que la tranquilidad se sustenta, en parte, en que «aún queda tiempo por delante».

60 millones

Miguel Ángel Ramírez anunció, además, el pasado mes de marzo que la UD Las Palmas aportará 60 millones de euros a la financiación de la reforma del Estadio de Gran Canaria, a cambio de participar en la futura gestión del recinto junto al Cabildo, propietario de la instalación. El presidente del Cabildo, Antonio Morales; el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez; y el consejero insular de Deportes, Aridany Romero, presentaron entonces las bases de un acuerdo motivado por una necesidad sobrevenida: el incremento del coste previsto para la remodelación del estadio.

La UD aportará 60 millones a la financiación de la reforma del estadio a cambio de participar en la gestión

La reforma se había presupuestado inicialmente en 114 millones de euros, aunque ya en ese momento se estimaba que la inversión necesaria ascendería a 174 millones, cantidad por la que finalmente se sacó a licitación el proyecto que ahora ha quedado desierto.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria remarcó entonces que el Estadio de Gran Canaria seguirá siendo público y que la institución insular continuará al frente de su gestión. No obstante, quedó pendiente concretar de qué manera participará el club en la futura gestión del recinto, un aspecto para el que se tomarán como referencia otros modelos ya existentes en equipos de LaLiga que han afrontado procesos similares.