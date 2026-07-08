Mogán instala kits digitales para ahorrar energía en espacios turísticos del municipio

El Ayuntamiento de Mogán ha incorporado cinco kits de eficiencia energética para mejorar el consumo y la gestión de la energía en varios espacios públicos de interés turístico del municipio.

La dotación procede de la subvención directa y en especie del Kit de Eficiencia Energética, impulsada por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Los kits se instalarán próximamente en la zona de recepción del Yacimiento arqueológico Cañada de Los Gatos, el Museo de la Pesca de Mogán, la recepción del Bien de Interés Cultural Molino Quemado, el Centro de Interpretación de Senderos de Veneguera y la Oficina de Turismo de Puerto Rico.

Se trata de espacios que reciben visitantes de forma habitual y en los que la optimización energética puede contribuir a mejorar la sostenibilidad del servicio público.

Control del consumo y mejor aislamiento

Cada kit incluye diferentes dispositivos destinados a reducir consumos innecesarios y mejorar el control energético de las instalaciones.

Entre ellos figuran una regleta inteligente y un enchufe inteligente, que permiten programar y monitorizar el uso de equipos eléctricos. También se incorpora un higrotermómetro, útil para controlar la temperatura y la humedad y evitar un uso excesivo de la climatización.

Además, los kits incluyen un burlete semiflexible para mejorar el aislamiento de puertas y ventanas, reducir pérdidas de aire y aumentar la eficiencia térmica de los espacios.

El concejal de Turismo y Nuevas Tecnologías, Luis Becerra, destacó que esta incorporación “demuestra que la eficiencia energética también se construye desde acciones sencillas y accesibles, que bien aplicadas pueden marcar una diferencia real en el consumo de nuestras instalaciones”.

Becerra señaló además que esta medida puede servir como ejemplo de pequeñas acciones que cualquier persona puede aplicar en su hogar para contribuir a la protección del medio ambiente y al ahorro energético.

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Con esta actuación, Mogán refuerza su apuesta por una gestión más sostenible de sus recursos y por la mejora de la eficiencia energética en espacios vinculados a la atención turística y al patrimonio local.