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DIRECTO | Ola de calor en Canarias: última hora, previsión del tiempo y recomendaciones
La AEMET mantiene avisos por altas temperaturas en varias islas mientras las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y de incendios forestales
Sigue en directo la ola de calor que atraviesa Canarias, con temperaturas que superarán ampliamente los valores habituales para esta época del año. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos naranja y amarillo en varias islas y las administraciones insisten en extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y el aumento del peligro de incendios forestales. El fuerte calor afronta este miércoles, 8 de julio, otra jornada en la que los termómetros aún rozarán los 40 grados, con una ligera capa de calima en los cielos canarios.
Ancor Torrens
El miércoles amanece caluroso y con calima en Canarias según la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles una jornada de cielos despejados, con presencia de calima ligera en altura. Las temperaturas podrán alcanzar los 37 grados centígrados en Gran Canaria, donde no se descarta que puntualmente lleguen a los 40 grados, mientras que el viento soplará flojo a moderado del norte en costas, con algunos intervalos de fuerte.
En el conjunto del Archipiélago, salvo en los litorales del norte, los termómetros llegarán o superarán de manera generalizada los 30/33 °C.
En el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, además de en zonas altas y medianías del resto de islas, especialmente en las orientadas al sur, se rebasarán los 34 °C. En las áreas más afectadas, las temperaturas durante la noche se mantendrán por encima de los 25/27 °C.
Respecto al estado de la mar, la Aemet prevé viento del norte y del nordeste de fuerza 3 o 4, temporalmente 5 y ocasionalmente, con marejadilla o marejada. También habrá viento variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla. Leer más.
Verónica Pavés
Recta final al calor: Canarias afrontará este miércoles otra jornada asfixiante con máximas de 40 grados
El calor no está listo para abandonar Canarias. Después de una jornada asfixiante en todo el Archipiélago, con máximas que han alcanzado los 39 grados, las Islas vivirán una réplica muy similar este miércoles. Entre alertas y avisos, mañana el Archipiélago afronta la recta final de este episodio con los termómetros aún cerca de los 40 grados, con una ligera capa de calima que emborronará los cielos y el predominio de un aire caliente que corta la respiración.
El intenso calor se ha cebado con dos puntos concretos de Canarias: las cumbres y sur de Gran Canaria y con la zona metropolitana de Tenerife. En esta zona, de hecho, las temperaturas empezaron a subir tanto durante este martes que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tuvo que cambiar su nivel de aviso por peligro meteorológico de amarillo a naranja. Leer más.
Aarón Cabrera Artiles
¿Es legal trabajar a 40 grados en Canarias? Lo que dice la ley durante la ola de calor
La normativa española obliga a las empresas a adaptar las condiciones laborales si el calor supone un riesgo para la salud de la plantilla. Más información
Verónica Pavés
Recta final al calor: Canarias afrontará este miércoles otra jornada asfixiante con máximas de 40 grados
El calor no está listo para abandonar Canarias. Después de una jornada asfixiante en todo el Archipiélago, con máximas que han alcanzado los 39 grados, las Islas vivirán una réplica muy similar este miércoles. Entre alertas y avisos, mañana el Archipiélago afronta la recta final de este episodio con los termómetros aún cerca de los 40 grados, con una ligera capa de calima que emborronará los cielos y el predominio de un aire caliente que corta la respiración. Más información
Ancor Torrens
Calima y calor: las islas Canarias prevén máximas de 37 grados este miércoles según la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles cielos despejados con calima ligera en altura, temperaturas que podrán llegar a los 37 grados centígrados en Gran Canaria, donde no se descarta que se alcancen los 40 grados, y viento flojo a moderado del norte en costas, con intervalos de fuerte. Más información
Estas son las recomendaciones ante la situación de alerta por calor intenso
La Provincia
Las Palmas de Gran Canaria organiza en San Lorenzo una charla sobre prevención de incendios forestales y autoprotección
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del servicio de Seguridad y Emergencias, celebrará el próximo viernes 10 de julio, de 17:00 a 19:00 horas, una charla sobre prevención de incendios forestales y autoprotección ciudadana en el centro cívico San Lorenzo, dirigida a asociaciones vecinales, colectivos ciudadanos y entidades de la ciudad. La asistencia será libre y no será necesaria inscripción previa. Más información
Mar Molina
¿Es obligatorio cerrar las terrazas de los bares por una ola de calor? Esto es lo que dice la normativa
En los últimos días se han viralizado en redes sociales varios vídeos que aseguran que los bares y restaurantes estarán obligados a cerrar sus terrazas durante las olas de calor y que, de no hacerlo, podrían enfrentarse a multas de hasta 50.000 euros. Más información
Rafa Sardiña
Los cardiólogos alertan: las olas de calor aumentan el riesgo de infarto y arritmias
Cuando el termómetro se dispara, también se resiente nuestra salud, como alertan los cardiólogos. Más información
Helena Ros
Ni paseos al mediodía ni dejarlos en el coche: las recomendaciones del Gobierno para proteger a las mascotas durante la ola de calor en Canarias
La ola de calor que afectas estos días a las Islas Canarias no solo supone un problema para las personas. Las mascotas son especialmente vulnerables al calor y, por ello, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado una guía con recomendaciones para proteger a los animales de compañía durante los episodios de temperaturas extremas.
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