DIRECTO | Ola de calor en Canarias: última hora, previsión del tiempo y recomendaciones

El miércoles amanece caluroso y con calima en Canarias según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles una jornada de cielos despejados, con presencia de calima ligera en altura. Las temperaturas podrán alcanzar los 37 grados centígrados en Gran Canaria, donde no se descarta que puntualmente lleguen a los 40 grados, mientras que el viento soplará flojo a moderado del norte en costas, con algunos intervalos de fuerte.

En el conjunto del Archipiélago, salvo en los litorales del norte, los termómetros llegarán o superarán de manera generalizada los 30/33 °C.

En el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, además de en zonas altas y medianías del resto de islas, especialmente en las orientadas al sur, se rebasarán los 34 °C. En las áreas más afectadas, las temperaturas durante la noche se mantendrán por encima de los 25/27 °C.

Respecto al estado de la mar, la Aemet prevé viento del norte y del nordeste de fuerza 3 o 4, temporalmente 5 y ocasionalmente, con marejadilla o marejada. También habrá viento variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla. Leer más.