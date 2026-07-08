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DIRECTO | Ola de calor en Canarias: última hora, previsión del tiempo y recomendaciones

La AEMET mantiene avisos por altas temperaturas en varias islas mientras las autoridades recomiendan extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y de incendios forestales

Predicción del tiempo del 6 al 11 de julio de 2026

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Windy/FOTO: José Pérez Curbelo

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Aarón Cabrera Artiles

Sigue en directo la ola de calor que atraviesa Canarias, con temperaturas que superarán ampliamente los valores habituales para esta época del año. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos naranja y amarillo en varias islas y las administraciones insisten en extremar las precauciones ante el riesgo para la salud y el aumento del peligro de incendios forestales. El fuerte calor afronta este miércoles, 8 de julio, otra jornada en la que los termómetros aún rozarán los 40 grados, con una ligera capa de calima en los cielos canarios.

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