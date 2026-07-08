Parece Irlanda, pero está en Gran Canaria: el rincón donde el verde lo invade todo

Quien llegue por primera vez a Monte Pavón difícilmente pensará que sigue en Gran Canaria. El paisaje cambia por completo: laderas cubiertas de un intenso manto verde, senderos que se pierden entre la vegetación y una tranquilidad que recuerda más a los paisajes de Irlanda que a una isla conocida por sus playas y dunas.

La paz que se respira en Monte Pavón llega al alma. La conocida como "pequeña Irlanda" de Gran Canaria se encuentra a más de 1.200 metros de altitud, dentro del Paisaje Protegido de Las Cumbres, con atardeceres que ofrecen vistas tanto a Las Palmas de Gran Canaria como a Tenerife, rodeado de un manto verde que se extiende hasta el horizonte.

Los altos de Guía esconden un tesoro natural perfecto para un paseo en familia, con amigos o incluso en solitario, ya que permite desconectar del ritmo diario. Además, la zona cuenta con un área recreativa con espacio para 400 personas equipada con baños, agua potable, vigilancia, aparcamiento y zona de barbacoas.

4 horas de ruta para perderse en plena naturaleza

La caminata podría considerarse moderada o sencilla para un senderista experimentado. Con un desnivel de 337 metros y 8,96 kilómetros de recorrido, poder ver las ovejas pastando en el paisaje verde y escuchar únicamente el sonido de las aves a tu alrededor es más que suficiente para ponerse en marcha.

Los expertos, eso sí, recomiendan utilizar un calzado adecuado —a poder ser zapatillas de montaña—, ropa cómoda y una mochila de unos 20 litros que incluya comida y bebida. Con 1,5 litros de agua y un pequeño picoteo tipo “picnic” es suficiente para disfrutar al máximo del sendero.

Se trata de una ruta ideal para quienes se inician en el senderismo o para quienes simplemente buscan descubrir nuevos rincones de la isla que parecen sacados de un entorno casi mágico.

De los mejores quesos de Gran Canaria

En este paisaje, el ganado alimentado de forma natural contribuye directamente al sabor y la textura de unos quesos que forman parte de la identidad gastronómica canaria. Queserías tradicionales de la zona trabajan con métodos artesanales que mantienen viva una producción limitada pero muy valorada.

Fiesta del Queso en Montaña Alta, en Santa María de Guía / Andrés Cruz

Más allá de su valor culinario, Monte Pavón se mantiene como un enclave tranquilo y poco masificado, donde la actividad agrícola y ganadera convive con un entorno natural de gran belleza. Un rincón de Gran Canaria que combina paisaje, tradición y producto local en un mismo espacio.