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La reforma del Estadio de Gran Canaria para el Mundial irá a procedimiento negociado tras quedar desierta la licitación

El PP cuestiona que esta vía pueda utilizarse para salvar la adjudicación y advierte de que la ley impide modificar sustancialmente las condiciones del contrato

Estadio de Gran Canaria: la joya de la corona se transforma para el Mundial 2030

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LP/DLP

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Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria iniciará un procedimiento negociado para adjudicar los trabajos de reforma del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de 2030. La decisión llega después de que el pasado martes se conociera que el proceso de licitación había quedado desierto, al no presentarse ninguna empresa nacional ni internacional. Según las compañías interesadas, el presupuesto previsto, de 174 millones, estaba alrededor de un 40% por debajo del precio real de mercado, lo que habría frenado la concurrencia al concurso. Ante esta situación, el Ejecutivo insular ha decidido dar un giro al procedimiento con el objetivo de adjudicar cuanto antes las obras y ganar el mayor tiempo posible en el calendario previsto.«Lo que establece el procedimiento reglado es que iniciemos una negociación con distintas empresas», explicó este miércoles el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

Mientras tanto, el portavoz del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, negó a través de un comunicado que el procedimiento negociado pueda utilizarse para salvar la adjudicación de la obra. Según sostuvo, «la Ley de Contratos del Sector Público solo contempla esta vía cuando las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución». A esto añadió que era un «secreto a voces» que el presupuesto del proyecto y los plazos previstos no se ajustaban a la realidad de actuación de las empresas, un extremo que Morales rechazó.

Sin preocupaciones

El presidente del Cabildo negó que el presupuesto de la licitación se encuentre un 40% por debajo del precio de mercado. Según recalcó, «los precios se establecen y están reglados por mecanismos legales, no es que pongamos nosotros los precios que queramos». En cuanto a la preocupación expresada por los empresarios respecto a los plazos «ajustados» para ejecutar la reforma, el presidente insular quitó hierro al asunto y aseguró que al Cabildo «no le preocupa nada, aunque a algunos les preocupe que no estemos preocupados», al considerar que todavía quedan cuatro años por delante hasta la celebración del Mundial.

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Futuro Estadio de Gran Canaria.

Futuro Estadio de Gran Canaria. / LP/DLP

Esa ausencia de preocupación por parte del presidente del Cabildo de Gran Canaria se debe en parte, a que según su criterio, «el procedimiento se ha iniciado con suficiente antelación». Además, Morales subrayó que no le sorprende que la adjudicación de los trabajos haya quedado desierta, ya que «son cosas que siempre pasan», y afirmó que, con este procedimiento negociado las obras podrán comenzar, como estaba previsto, después del verano.

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