San Bartolomé climatiza el Centro de la Tercera Edad para mejorar el confort de sus usuarios

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha iniciado las obras de instalación de un nuevo sistema de ventilación y climatización en el Centro de la Tercera Edad del municipio, una actuación que también incluye la ampliación de la potencia eléctrica del edificio.

El proyecto, adjudicado por 141.186,50 euros, tiene como objetivo mejorar el confort térmico, la eficiencia energética y la funcionalidad de unas instalaciones utilizadas habitualmente por personas mayores.

Las obras se desarrollarán hasta el 14 de agosto de 2026, con la previsión de que el nuevo sistema entre en funcionamiento una vez concluyan los trabajos.

Un espacio más cómodo y eficiente

La actuación busca garantizar unas condiciones adecuadas de temperatura y ventilación en el centro, especialmente importante para las personas mayores, consideradas un colectivo más sensible ante episodios de calor o temperaturas extremas.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destacó que el Ayuntamiento continúa invirtiendo en infraestructuras municipales que repercuten directamente en la calidad de vida de los vecinos.

“En este caso hablamos de un espacio muy importante para nuestro municipio, donde desarrollan su actividad muchas personas mayores que merecen disfrutar de unas instalaciones cómodas, modernas y adaptadas a sus necesidades”, señaló.

Pérez subrayó además que esta actuación refleja el compromiso del grupo de gobierno con el mantenimiento y la mejora continua de los edificios públicos, así como con soluciones que incrementen la eficiencia energética y reduzcan el consumo.

Aire acondicionado / LP / DLP

Mejora de las instalaciones municipales

La concejala de Urbanismo, Marlene Romero, explicó que la intervención permitirá dotar al edificio de un sistema de climatización y ventilación más eficiente, mejorando la funcionalidad del centro y adaptándolo a las necesidades actuales de sus usuarios.

Por su parte, la concejala de Mayores, Carmen Medina, destacó que el objetivo municipal es ofrecer a las personas mayores espacios en los que puedan desarrollar sus actividades diarias con la mayor comodidad posible.

“Estas mejoras contribuirán a que el Centro de la Tercera Edad sea un lugar más confortable y agradable durante todo el año”, afirmó.

Medina recordó también que este centro es un punto de encuentro importante para muchos vecinos y vecinas del municipio, por lo que invertir en su mejora supone apostar por el bienestar, el envejecimiento activo y una mejor calidad de vida.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, el Ayuntamiento de San Bartolomé continúa avanzando en la modernización de sus infraestructuras públicas y en la creación de espacios municipales más eficientes, sostenibles y confortables para la ciudadanía.