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San Bartolomé de Tirajana

San Bartolomé de Tirajana avanza en la rehabilitación de las 132 viviendas de la urbanización La Paz

El proyecto alcanza el 60% de la ejecución y beneficiará a 400 vecinos con mejoras de accesibilidad, eficiencia energética, fachadas, cubiertas, alumbrado común y sistemas de agua caliente sanitaria

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, durante la visita a las obras de la urbanización La Paz.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, durante la visita a las obras de la urbanización La Paz. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

La rehabilitación integral de la urbanización La Paz, en San Bartolomé de Tirajana, supera ya el 60% de ejecución. La actuación, impulsada por la Concejalía de Vivienda, contempla una inversión de 4.620.025,03 euros para intervenir en 132 viviendas distribuidas en 12 bloques residenciales, con un impacto previsto en cerca de 400 vecinos. Los trabajos ya permiten apreciar cambios en la rehabilitación de fachadas y cubiertas, así como en la reparación de elementos estructurales y en la mejora del aislamiento térmico de los edificios.

Mejoras en edificios y espacios comunes

La intervención también incluye la modernización del alumbrado de las zonas comunes, la renovación del sistema de producción de agua caliente sanitaria y la adecuación de accesos y espacios exteriores. El proyecto incorpora medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética de los inmuebles y a aumentar el confort de las viviendas. Entre ellas figura la sustitución del sistema de agua caliente sanitaria por otro más eficiente, una actuación que busca reducir el consumo energético en el conjunto residencial.

Accesibilidad para los vecinos

Una de las líneas principales de la obra es la eliminación de barreras arquitectónicas. La actuación prevé la instalación de nuevas rampas y ascensores, la mejora de los accesos a los portales y la adecuación de los recorridos peatonales dentro de la urbanización. La intervención responde así a una de las demandas habituales en promociones residenciales antiguas, donde la falta de accesibilidad condiciona el día a día de muchos vecinos.

Una actuación dentro del plan de vivienda

La rehabilitación de La Paz forma parte del programa de regeneración residencial que desarrolla la Concejalía de Vivienda de San Bartolomé de Tirajana. En la actualidad también se ejecutan actuaciones en las 66 viviendas de Santa Águeda-El Pajar, las 106 viviendas de Castillo del Romeral y las 80 viviendas del Grupo IFA. A estas intervenciones se sumarán próximamente las obras previstas en las 300 viviendas del grupo Las Llaves.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, visitaron este miércoles los trabajos para comprobar el avance de las obras. La concejala Lucía Jiménez señaló durante la visita que estas mejoras buscan facilitar los desplazamientos de los residentes “independientemente de su edad o movilidad” El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, vinculó la rehabilitación de La Paz con la estrategia municipal en materia de vivienda, que combina la promoción de nuevas viviendas públicas, la puesta a disposición de suelo y la mejora del parque residencial existente. Según indicó, el avance de la obra permite comprobar ya una transformación progresiva del barrio, con edificios más accesibles, seguros y eficientes.

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El área municipal mantiene, además, nuevas promociones públicas de vivienda en Lomo de Maspalomas, El Tablero y El Pajar. Con estas actuaciones, el Ayuntamiento combina la construcción de nuevas viviendas con la rehabilitación del parque público ya existente. La intervención en La Paz está financiada conjuntamente por la Concejalía de Vivienda de San Bartolomé de Tirajana, el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU. El objetivo es mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y el estado de conservación de las viviendas públicas existentes en el municipio.

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