¿Dónde ver el España - Bélgica en Gran Canaria? Pantallas gigantes, cines y todos los lugares para seguir el partido

Gran Canaria se prepara para vivir una auténtica noche de fútbol. La selección española afronta este viernes uno de los partidos marcados en rojo en el calendario. Por segunda vez en su historia, desde el primer Mundial celebrado en 1930, La Roja buscará estar entre las cuatro mejores selecciones del mundo, donde le esperará un duro rival que saldrá del enfrentamiento entre Francia y Marruecos.

El duelo de cuartos de final entre España y Bélgica podrá seguirse en pantallas gigantes instaladas en distintos municipios de la isla, además de en los cines Yelmo, que también ofrecerán la retransmisión en directo. Si no quieres verlo desde casa, estos son algunos de los principales puntos donde podrás animar a La Roja acompañado de cientos de aficionados.

Las Palmas de Gran Canaria instalará una pantalla gigante

La principal cita será en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento habilitará una pantalla gigante en la plaza Don Benito, en el barrio de Schamann, para que los aficionados puedan seguir el encuentro de forma gratuita. La iniciativa permitirá disfrutar del partido en un ambiente familiar y se espera una importante afluencia de público, tal y como ya ocurrió en anteriores citas deportivas.

Plaza Don Benito, en Schamann. / Juan Carlos Castro / LPR

Además, antes del partido, a las 18:00 horas, se proyectará el corto El caracol y la ballena dentro de la iniciativa municipal Vamos de Cine 2026, organizada por la Concejalía de Cultura, para que los asistentes puedan disfrutar de un buen ambiente antes de la gran cita.

Telde también se suma a la fiesta del Mundial

Tras la gran acogida que tuvo la propuesta entre los vecinos, el Ayuntamiento de Telde también ha confirmado la instalación de una pantalla gigante en el Parque Franchy Roca, donde el fútbol será el gran protagonista de la noche.

Parque Franchy Roca / Ayuntamiento de Telde

El recinto contará con una pantalla de gran formato y un potente sistema de sonido para seguir cada jugada como si se estuviera en el estadio. Además, el evento incluirá una zona de comidas y bebidas, pensada para que los asistentes puedan disfrutar del partido en familia o con amigos sin necesidad de abandonar el recinto.

Desde el consistorio animan a los vecinos a acudir vestidos con los colores de la selección y prometen una jornada festiva con varias sorpresas durante la retransmisión.

Los Alisios también retransmitirá el partido

Otra alternativa para seguir el España - Bélgica será el Centro Comercial Los Alisios, que volverá a reunir a los aficionados para vivir el encuentro en sus instalaciones. El centro comercial se suma así a las iniciativas organizadas en distintos puntos de la isla para convertir los cuartos de final del Mundial en una auténtica fiesta del fútbol.

Afición española viviendo el cruce de España-Portugal en el CC Los Alisios / José Pérez Curbelo / LPR

El Centro Comercial Las Terrazas se suma a La Roja

De esta forma, los aficionados dispondrán de un nuevo punto de encuentro para seguir en directo los cuartos de final del Mundial en un ambiente futbolero y acompañado de otros seguidores de La Roja. Con esta incorporación, Gran Canaria contará con varias alternativas repartidas por distintos puntos de la isla para vivir uno de los partidos más importantes de la selección española en el campeonato.

El Centro Comercial Las Terrazas, en Gran Canaria / EUROPA PRESS

Los cines Yelmo de Gran Canaria ofrecerán una experiencia visual única

Quienes prefieran disfrutar del partido con la comodidad de una sala de cine también podrán hacerlo en los Cines Yelmo, que proyectarán el España - Bélgica en pantalla gigante. En Gran Canaria, los aficionados podrán acudir a cualquiera de los tres complejos de la cadena: Yelmo Las Arenas, Yelmo Vecindario y Yelmo Premium Alisios.

Para completar la experiencia, la cadena ha preparado distintos packs de entrada y menú adaptados a cada formato de sala. En los cines tradicionales y Premium, los espectadores podrán adquirir el pack de entrada, palomitas y refresco por 8,30 euros. Además, las salas Premium ofrecerán una opción con menú Premium por 14,30 euros, mientras que las salas Luxury contarán con un pack específico de entrada y menú Luxury por 21,30 euros.

De esta forma, quienes no puedan acudir a las pantallas gigantes instaladas en la isla tendrán una alternativa para vivir el encuentro con ambiente de grada y la mejor calidad de imagen y sonido.

El encuentro entre España y Bélgica comenzará este viernes a las 20:00 horas (hora canaria) y se espera que miles de aficionados se reúnan en distintos puntos de Gran Canaria para animar a La Roja en uno de los partidos más importantes del campeonato. La isla volverá a teñirse de rojo con un único objetivo: empujar a la selección hacia las semifinales del Mundial 2026.