Victorio Pérez abre su corazón antes del pregón de Gáldar: “Hay vida más allá de las grandes ciudades”

Victorio Pérez vuelve a casa de una forma especial. El comunicador canario, uno de los rostros más reconocibles de TV Canaria y presentador de Una hora menos, será el pregonero de las fiestas de Gáldar 2026 el próximo 10 de julio. Lo hará, además, en un lugar profundamente ligado a su historia personal: el Centro Cultural Guaires, el espacio donde su padre trabajó durante años y donde él conserva algunos de sus recuerdos más importantes.

Para Victorio, Gáldar no es solo el municipio en el que nació. Es el lugar donde siguen estando sus raíces, su familia, sus amigos y una parte esencial de su identidad. “Gáldar es el lugar en el que yo nací y toda mi familia, mis amigos están aquí. Tiene ese valor sentimental importante en mi vida”, reconoce.

“Gáldar está en su mejor momento”

El comunicador habla de su municipio con orgullo, pero también con una mirada muy consciente del presente que vive la ciudad. Para él, Gáldar atraviesa una etapa especialmente positiva. “Es como un imán para mí este municipio”, afirma. “Tiene mucha vida, se echa a la calle a poco que tires un volador, tiene unos negocios fantásticos y está situado en el mapa”.

Victorio no duda al resumir su percepción actual: “Gáldar está en su mejor momento ahora mismo”. Y no lo dice únicamente por el dinamismo social o económico, sino también por el avance en cuestiones de diversidad, inclusión y libertad.

En este sentido, pone en valor el papel del municipio como referente para el colectivo LGTBIQ+. “En este municipio se han dado pasos muy importantes para el tema de la diversidad y del colectivo LGTBIQ+”, señala. También recuerda la importancia simbólica del alcalde, Teodoro Sosa, a quien define como “un auténtico referente” desde sus inicios.

“Fue una persona que marcó un antes y un después, y eso no se le puede negar, tengas las ideas políticas que tengas”, asegura.

El pueblo donde sigue siendo “el hijo de Victorio y de Rita”

Pese a su presencia televisiva, Victorio Pérez mantiene una relación muy cercana y natural con Gáldar. Allí no se siente únicamente “Victorio el de la tele”. Allí sigue siendo, sobre todo, el hijo de Victorio y de Rita.

“La gente me saluda, pero no me saluda por salir en la tele, me saluda por ser el hijo de Victorio y de Rita”, explica. Esa sensación de pertenencia es, precisamente, una de las cosas que más valora del municipio. Aunque Gáldar sea ya una ciudad, él prefiere seguir llamándola pueblo. “Ese sentimiento, ese cariñito, esa cosita de pueblo, la sigue teniendo y eso es lo que le hace especial”, afirma.

De jugar con Playmobil a comunicar en TV Canaria

La vocación de Victorio por la comunicación nació muy pronto. Antes de llegar a la televisión, antes incluso de iniciar su camino profesional, ya jugaba a contar historias. Recuerda que, de niño, utilizaba sus Playmobil para inventar noticias y ponerse en el papel de presentador.

“Yo hacía los juegos como que era el presentador, como que ocurría una noticia y tenía que ir a cubrirla. Esos eran mis juegos de infancia”, cuenta.

Después llegó una radio con micrófono incorporado que le compró su madre durante las fiestas. Con ella recorría las calles contando noticias, en una mezcla de juego, inocencia y pasión temprana por comunicar. Más adelante, Radio Gáldar le dio su primera oportunidad real. “La radio municipal fue la que corroboró mi pasión por la comunicación”, recuerda.

Hoy atraviesa un momento profesional especialmente dulce al frente de Una hora menos, el formato de prime time de TV Canaria. “Yo siempre digo que Una hora menos es un caramelito”, asegura. “Estoy rodeado del mejor equipo de la televisión”.

El miedo a la soledad y el valor de acompañar

Detrás del comunicador cercano y televisivo hay también una reflexión más íntima. Victorio reconoce que hay algo que le quita el sueño: la soledad. “La única cosa a la que yo le tengo miedo es a la soledad”, confiesa.

Ese miedo, explica, tiene mucho que ver con su trabajo en televisión y con las personas que le transmiten que se sienten acompañadas cada noche a través de la pantalla. “Soy consciente de que hay muchas personas que viven solas y que cada noche se sienten acompañadas a través de la Televisión Canaria. Lo sé porque me consta, porque me lo dicen por la calle”, afirma.

Los periodistas Victorio Pérez y Adolfo Rodríguez durante la entrevista para La Provincia / La Provincia

El Guaires, un teatro lleno de memoria

La elección del Centro Cultural Guaires para el pregón no es casual. Para Victorio, este espacio está unido a la figura de su padre, que trabajó allí durante los últimos años de su vida. También lo recuerda participando en la compañía teatral Gáldar.

“Recuerdo perfectamente estar corriendo por estos pasillos del teatro, acompañando a mi padre colocando luces, tirando cables”, relata.

Uno de los recuerdos más emocionantes lo sitúa viendo a su padre sobre el escenario interpretando Ay, Carmela. “Sentía un orgullo tremendo ver a mi padre subido en las tablas del teatro”, confiesa. Aquel aplauso del público sigue siendo para él una de las experiencias más impactantes de su vida.

“Hay vida más allá de las grandes ciudades”

Aunque descarta cualquier salto a la política, Victorio sí reivindica el valor del servicio público desde la televisión. “Yo hago el servicio público desde la tele”, afirma. También defiende a quienes se dedican a la política en un momento de desafección hacia lo público.

Su mensaje final mira directamente a los pueblos de Canarias. “Hay que tener en cuenta que los pueblos existen, que hay vida más allá de las grandes ciudades”, reclama.

Y lanza una invitación clara: mirar más allá de las capitales. “Volvamos a poblar los pueblos de Gran Canaria y de Canarias”, concluye.