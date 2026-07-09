Agaete
Agaete celebra el Día del Carmen con feria, música y procesión marítima en el Puerto de Las Nieves.
La jornada festiva tendrá lugar el jueves 16 de julio con puestos de comercio local que incluyen la degustación de platos típicos de la zona
El Ayuntamiento de Agaete celebra el próximo jueves 16 de julio la Feria del Día del Carmen 2026 en el Puerto de Las Nieves a partir de las 10:00 y hasta las 18:00 horas. La explanada del puerto ofrecerá artesanía y comercio con puestos de negocios locales, decoración, bisutería y otros productos variados. La propuesta busca generar un espacio de encuentro entre vecinos y visitantes, reforzando el vínculo con el producto de cercanía, la creatividad y el tejido comercial del municipio.
La jornada contará también con una degustación de platos típicos a partir de las 13:00 horas, elaborados por los restaurantes de la zona. En principio, la propuesta gastronómica incluirá paella y pescado, este último aportado por la Cofradía de Pescadores de Agaete, que colabora activamente en la celebración.
El programa musical comenzará a las 14:00 horas con la actuación de Nueva Vibra, y continuará a las 16:00 horas con el grupo Una Más. La celebración coincide además con los actos religiosos en honor a la Virgen del Carmen. La misa tendrá lugar a las 11:30 horas y, posteriormente, se realizará la procesión marítima, uno de los momentos más emotivos y representativos de esta fecha para la comunidad marinera.
Asimismo, la programación del Día del Carmen se complementará con los actos organizados por la Asociación de Empresarios de Agaete, AEGA, que desarrollará diferentes actividades entre las 17:30 y las 20:30 horas, entre ellas talleres, merienda y actuación musical, ampliando así la oferta festiva de la jornada y contribuyendo a dinamizar el ambiente en el municipio.
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