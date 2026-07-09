La Aldea rechaza por unanimidad las granjas marinas tras un pleno marcado por el choque entre PSOE y el alcalde Pedro Suárez

El pleno extraordinario convocado por el PSOE en el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás ha terminado con un acuerdo unánime de rechazo a la instalación de granjas marinas en el litoral del municipio, tras un cruce de reproches entre el concejal socialista David Godoy y el alcalde, Pedro Suárez Moreno (NC).

Godoy cuestionó el liderazgo del regidor. “¿No hay liderazgo en el grupo de gobierno?” y reprochó su ausencia en la manifestación convocada por Greenpeace, mientras otros miembros del equipo de gobierno sí acudieron. El portavoz socialista aseguró además que el Ayuntamiento conocía el proyecto acuícola desde 2024, cuando emitió un informe con alegaciones al respecto: “Conocían el proyecto, podían haber hecho alegaciones pero callaron”.

El alcalde defendió que su tardanza en pronunciarse respondió a la prudencia institucional, no a falta de compromiso. “Donde hay que mostrar la opinión es en el pleno y en el momento en el que toca. No ha habido urgencia. Por eso yo actúo con prudencia”. Suárez insistió en que todos los partidos comparten el rechazo al proyecto y pidió centrar el debate en el consenso, apoyándose en el acuerdo unánime alcanzado semanas antes en el Cabildo de Gran Canaria.

Finalmente, el pleno aprobó por unanimidad rechazar la instalación de las jaulas marinas. Suárez cerró la sesión celebrando el acuerdo. “Cuando tenemos una voz unida sale ganando el municipio de la Aldea”, concluyó.

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