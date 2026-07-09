El Cabildo de Gran Canaria licita por 11,7 millones el control de la vegetación en los márgenes de las carreteras

El Cabildo de Gran Canaria ha sacado a licitación un contrato de 11,7 millones de euros para el control de la vegetación y la gestión del arbolado situado en los márgenes de la red insular de carreteras. El servicio, promovido por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, tendrá una duración inicial de cuatro años y contempla una posible prórroga de un año más.

Actuaciones en los márgenes de las vías

El contrato se centrará en la denominada vegetación espontánea, es decir, aquella que crece de forma natural junto a las carreteras y que no forma parte de zonas ajardinadas planificadas. La actuación abarcará elementos vegetales de distinta especie, porte o altura, incluida la vegetación que pueda aparecer en grietas, juntas o fisuras de la calzada. El objetivo es mantener bajo control la masa vegetal situada junto a las carreteras de Gran Canaria, favorecer su integración paisajística y reducir riesgos para la seguridad vial. Entre las prioridades figura evitar que la vegetación invada la vía o las cunetas, afecte a la visibilidad en curvas e intersecciones o tape señales verticales y horizontales.

Vigilancia, inspección y prevención de riesgos

La empresa adjudicataria deberá realizar trabajos de vigilancia e inspección en los márgenes de las carreteras incluidas en el contrato. Estas labores afectarán tanto a la vegetación existente como a las plantaciones y a los residuos generados durante los trabajos. El servicio también incluirá la revisión de árboles, arbustos, vegetación subarbustiva y palmeras, con atención a su estabilidad, estado estructural, condiciones fisiológicas y situación fitosanitaria. Además, se evaluará si interfieren con elementos de la vía, como el firme, barreras de seguridad, señalización, cunetas o drenajes.

Control de especies invasoras

Otro de los aspectos incluidos en el contrato será el control de especies invasoras en los márgenes de las carreteras insulares. La vigilancia prestará especial atención a la presencia y expansión del rabogato, una especie también conocida como Pennisetum setaceum, con el fin de detectar su colonización en nuevas zonas. Tras las labores de control, se ejecutarán trabajos destinados a mejorar la visibilidad en la carretera y facilitar la evacuación de aguas pluviales. Estas tareas podrán realizarse mediante medios mecánicos y manuales o con la aplicación de productos fitosanitarios, según las necesidades de cada tramo.

Carreteras convencionales del interior y la cumbre

El contrato cubrirá carreteras convencionales cuya gestión corresponde al Cabildo de Gran Canaria, especialmente vías del interior y de la cumbre. Las carreteras de alta capacidad quedan en otro ámbito de mantenimiento, ya que cuentan con zonas verdes ajardinadas atendidas por contratos específicos de conservación. La institución insular recuerda que el contrato general de zonas verdes en márgenes y medianas de carreteras de alta ocupación fue renovado en 2024 por 29,6 millones de euros para un periodo de cuatro años. Con la nueva licitación, Obras Públicas amplía el mantenimiento a espacios donde la vegetación crece de forma no planificada y puede incidir en la seguridad, la visibilidad y el funcionamiento de los drenajes.