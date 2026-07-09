El Cabildo de Gran Canaria negociará con las constructoras la reforma del estadio pese a que Morales admite que «no se puede modificar el contrato»

«Vamos a agotar todas las vías». El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, aseguró este jueves durante una ronda de preguntas en el antiguo edificio de la ONCE, en Gáldar, que la Corporación insular abrirá un procedimiento negociado para intentar desenredar la reforma del Estadio de Gran Canaria de cara al Mundial de 2030. Lo hará pese a que fue el propio Morales quien admitió que «no se puede modificar nada» del contrato inicial, ya que la Ley de Contratos del Sector Público impide retocar el presupuesto en este tipo de procedimiento. Y ese es, precisamente, el origen del bloqueo: la licitación de los trabajos quedó desierta después de que las constructoras consideraran que el presupuesto está alrededor de un 40% por debajo del precio de mercado. El sector eleva el coste total de la obra hasta los 220 millones de euros, frente a los 174 millones previstos actualmente. Con esos números las empresas ya han dejado claro que las cuentas no salen y, previsiblemente, volverán a decir que no en un procedimiento negociado que nace sin cambios económicos sobre la mesa.

«Tenemos absoluta tranquilidad para desarrollar un proyecto tan importante para Gran Canaria», continuó el presidente, que volvió a recalcar que este será el primer paso para intentar encontrar una constructora que asuma los trabajos en un plazo cada vez más ajustado, ya que la reforma deberá estar lista en 2029. No obstante, si esta vía no permite desenredar la reforma del Estadio de Gran Canaria, Morales asegura tener ya un plan B e incluso un plan C. «Si no, continuaremos con otras vías, como la modificación del proyecto y la modificación de los precios, si hubiese lugar», recalcó el presidente insular. Morales también quiso restar importancia al hecho de que la licitación haya quedado desierta y aseguró que «no tiene que preocuparse la oposición», al recordar que «casi el 8% de la obra pública en Canarias se queda desierta».

«El mayor fracaso en las licitaciones de la isla»

Pero mientras Morales insiste en que mantiene la tranquilidad y en que la oposición «no tiene que preocuparse», el Partido Popular califica la falta de ofertas para ejecutar la reforma del Estadio de Gran Canaria como «el mayor fracaso en las licitaciones de la isla». El portavoz de los populares en Gran Canaria, Ángel Sabroso, reclamó al Cabildo que «siga los criterios manifestados por el Grupo Popular Insular» y vuelva a licitar la reforma del estadio «corrigiendo los graves errores cometidos con rigor, realismo y sentido común».

Además, Sabroso sostuvo que los cambios que deben realizarse son tan sustanciales «que no tienen cabida en un procedimiento negociado». A su juicio, el Cabildo debe asumir el escenario actual y volver a licitar la reforma con unas condiciones ajustadas a la realidad del mercado.

«Hay que afrontar la realidad y salvar esa infraestructura, salvar el Mundial para Gran Canaria. Para eso hay que corregir los errores, licitar bien, con precios realistas, plazos cumplibles y penalizaciones razonables, ajustar la obra a la realidad y concentrar ahora todos los esfuerzos en aquello que sea imprescindible para llegar a tiempo», afirmó el portavoz popular.