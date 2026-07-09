Canaragua ultima el proyecto de drenaje para blindar de inundaciones y contaminación a las aguas de La Charca

El Cabildo de Gran Canaria celebró este jueves el tercer taller del Laboratorio de Transformación de Maspalomas, que tiene como principal objetivo reducir el riesgo de inundaciones, gestionar la contaminación por aguas pluviales y mejorar la calidad ambiental, especialmente en el entorno de la Charca y el barranco de Maspalomas. Para ello se implementarán sistemas urbanos de drenaje sostenible en esta zona turística, apoyándose en modelos matemáticos que analizan la escorrentía del agua y el comportamiento del acuífero subterráneo, además de considerar las predicciones climáticas. Todo ello dentro del marco del proyecto europeo Natalie.

En este contexto, el director de Desarrollo Sostenible de Canaragua, Rafael Herrera Checa, anunció que uno de los principales avances del proyecto es el Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) que se implantará en el entorno de la Charca de Maspalomas. "El proyecto técnico está ya en su fase final y nos permitirá dar el siguiente paso, que será la licitación de las obras. Se trata de una actuación que contribuirá a gestionar de forma más eficiente las aguas pluviales, reducir el riesgo de inundaciones y evitar que los contaminantes lleguen a la charca", explicó.

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La sesión, financiada por el programa Horizon Europe, reunió a representantes de administraciones públicas, comunidad científica, sector turístico, organizaciones sociales y entidades ambientales, que trabajaron de forma conjunta para concretar iniciativas en cuatro ámbitos de actuación: el diseño del Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) para la Charca de Maspalomas; un programa educativo sobre Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) dirigido a centros escolares; un microcrédito especializado en SbN impulsado por la Universidad de La Laguna; y distintas acciones para reforzar la gobernanza del proceso y la resiliencia de este espacio natural.