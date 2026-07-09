Expertos advierten sobre el descuido de padres en hoteles: "La trampa mortal para los niños no son las playas, son las piscinas"

El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología acogió este jueves el acto de presentación de la nueva campaña de Prevención de Ahogamientos 2027 impulsada por la Asociación Canarias, 1500 Km de Costa. La cita puso el foco en el peligro que sufren los menores en las piscinas de hoteles, ubicación que preocupa especialmente a los expertos, ya que es donde más riesgo corren los menores por la falta de atención o exceso de confianza de sus familiares.

Hasta lo que va de julio, Canarias registró 33 fallecidos por accidentes en el medio acuático, entre ellos cuatro menores de edad, igualando ya la cifra de víctimas infantiles contabilizada durante todo 2025. Además, 115 personas sufrieron algún incidente en espacios acuáticos durante el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2025.

Uno de los temas que más preocupa a la organización es la seguridad de los más pequeños. Sebastián Quintana, presidente de Canarias, 1500 Km de Costa informa de que su mayor peligro no es el mar, sino los complejos hoteleros. "La gran trampa mortal de los niños no son las playas, son las piscinas", avanza. "Generan una falsa sensación de seguridad porque no hay olas ni rocas".

El director de la plataforma alerta de que los padres se relajan, van a tomar algo o utilizan el móvil descuidando a sus hijos. "Un niño de un año puede morir en 27 segundos y uno de tres, en minuto y medio. El móvil es el gran enemigo del ahogamiento de los niños", apunta.

Uno de los momentos más destacados de la cita fue el estreno del nuevo audiovisual de la campaña, bajo el lema Tú decides cómo quieres llegar a la orilla. La pieza narra una historia visual directa que invita a la reflexión sobre la importancia de respetar las normas de seguridad en playas y otros espacios acuáticos.

El vídeo plantea un contraste entre dos realidades opuestas: la tranquilidad de disfrutar del baño en condiciones seguras, simbolizada por la bandera verde, y las graves consecuencias que pueden derivarse de conductas de riesgo, como acceder al agua cuando ondea la bandera roja. Con este mensaje, la campaña insiste en que la prevención y la responsabilidad individual son fundamentales para evitar accidentes y salvar vidas.

La presentación también sirvió para dar a conocer los 10 Vídeo-Consejos Ocultos para Prevenir Ahogamientos, una serie de recursos audiovisuales que complementan la campaña. Cada uno de ellos fue presentado y analizado por especialistas en prevención, emergencias y seguridad acuática, quienes profundizaron en las recomendaciones que conforman este decálogo y explicaron cómo su aplicación puede contribuir a reducir el número de incidentes en el medio acuático.

Esta serie de indicaciones abordan las principales situaciones de riesgo en el medio acuático y ofrecen pautas básicas para prevenir ahogamientos y accidentes graves. Entre las recomendaciones destacan comprobar la profundidad antes de zambullirse, respetar el estado del mar y la señalización, extremar la vigilancia de los menores, evitar rescates improvisados, desconfiar de los flotadores como medida de seguridad, conocer cómo actuar en situaciones de emergencia y mantener siempre una actitud preventiva y responsable tanto en playas como en piscinas y otros espacios acuáticos.

"Queremos hacer ver que la decisión y la actuación individual de cada persona que interactúa en el agua depende de su propia autorresponsabilidad. No podemos poner a un socorrista detrás de cada bañista", asegura Sebastián Quintana, quien certifica que el 80% de las muertes en medio acuático en Canarias se producen por imprudencias.

Redes sociales

Durante su intervención, Quintana alertó asimismo sobre el denominado "efecto llamada" que, a su juicio, generan las redes sociales. Algunos creadores de contenido e incluso determinados medios de comunicación promocionan a su jucio playas de gran atractivo paisajístico que, sin embargo, presentan importantes riesgos y carecen de las condiciones de seguridad adecuadas.

"Es imposible poder activar cualquier campaña de concienciación masiva social y luchar contra los youtubers y contra los influencers. Son millones de likes los que ellos recopilan", advierte. Entre los puntos que miles de creadores de contenidos denominan una "visita obligada" en Canarias y que representan un verdadero peligro destacan la playa de La Cocha en La Graciosa, Cofete en Fuerteventura o el Tancón en Tenerife.

La presentación contó tambien con las intervenciones de Sofía Hernández, responsable de Salvamento Marítimo en la provincia de Las Palmas; Juan Ortega Machín, exbuceador del GEAS de la Guardia Civil y presidente del Real Club Victoria; la abogada especializada en ahogamientos Vanessa Ramírez; el experto en formación de seguridad y emergencias Juan Ramón Viera; y el periodista Kiko Barroso, quienes analizaron los diez vídeo-consejos de la campaña.

El acto institucional reunió además al director del Museo Elder, José Gilberto Moreno; al viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso; al director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez; al viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo Martín; y al concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo, quienes coincidieron en destacar el valor de la prevención para reducir la siniestralidad en el medio acuático.