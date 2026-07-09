El Cupón Diario de la ONCE deja 245.000 euros en Gran Canaria con siete boletos premiados

El Cupón Diario de la ONCE ha vuelto a repartir suerte en Gran Canaria. El sorteo celebrado el 8 de julio dejó un total de 245.000 euros en Vecindario, dentro del municipio de Santa Lucía de Tirajana, gracias a la venta de siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

La fortuna llegó de la mano de Eugenia Fátima Santana, vendedora de la ONCE desde diciembre de 2011, quien distribuyó los boletos premiados desde su punto de venta situado en la Avenida de Canarias, 211, una de las principales vías comerciales de Vecindario.

Siete cupones premiados en el sorteo del 8 de julio

Según ha informado la ONCE, los siete cupones vendidos por la agente suman un total de 245.000 euros en premios, correspondientes al sorteo del Cupón Diario celebrado el pasado martes, 8 de julio.

Este tipo de premios supone una inyección económica para los agraciados y vuelve a situar a Gran Canaria entre los lugares donde el Cupón Diario ha repartido premios en las últimas semanas.

La ONCE destaca periódicamente la labor de su red comercial, formada por miles de vendedores distribuidos por toda España, que acercan diariamente sus productos de juego a los ciudadanos.

Un punto de venta de la ONCE. / ED

¿Cómo funciona el Cupón Diario de la ONCE?

El Cupón Diario ofrece un premio principal de 500.000 euros al número y serie premiados. Además, el sorteo contempla 49 premios de 35.000 euros para las cinco cifras del número ganador, categoría en la que se encuentran los cupones vendidos en Vecindario.

A estos galardones se suman otros premios de menor cuantía repartidos entre diferentes combinaciones de cifras:

250 euros para las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras.

para las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras. 25 euros para quienes acierten las tres primeras o las tres últimas cifras.

para quienes acierten las tres primeras o las tres últimas cifras. 6 euros por las dos primeras o las dos últimas cifras.

por las dos primeras o las dos últimas cifras. 2 euros de reintegro cuando coincide la primera o la última cifra del número premiado.

Este sistema permite que cada sorteo distribuya numerosos premios entre participantes de distintos puntos del país.

Una red de venta presente en toda España

Los productos de juego de la ONCE son comercializados por más de 21.000 vendedores y vendedoras repartidos por toda España. Además de los tradicionales quioscos y puntos de venta autorizados, también pueden adquirirse a través de la página web oficial de la organización y en establecimientos colaboradores habilitados para su venta.

La actividad de la ONCE contribuye, además, a financiar programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas ciegas o con discapacidad visual grave, así como iniciativas de inclusión social y laboral impulsadas por la organización.