Gáldar arranca las obras del parquin subterráneo y la biblioteca para transformar el municipio

El municipio de Gáldar arrancó este jueves las obras para convertir el patio del antiguo instituto Saulo Torón en un gran aparcamiento de 141 plazas, unos trabajos que se suman a la rehabilitación del edifico de la ONCE para transformarlo en la nueva biblioteca de la localidad. En estos trabajos el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria han realizado una inversión conjunta de 4,9 millones de euros para dotar al municipio de nuevas infraestructras de uso público.

En un acto celebrado este jueves en las antiguas canchas del instituto de Saulo Torón para colocar la primera piedra del futuro aparcamiento, el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, destacó que las obras "solucionarán el problema de la falta de aparcamientos en el casco histórico que demandan los vecinos y resolverá las dificultades del presente para facilitar el futuro de municipio" además de recuperar el "edificio emblemático" de la ONCE para destinarlo al uso ciudadano.

Por su parte el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recalcó que el plan de construcción que se han financiado estas obras "es único en Canarias" y que además la Corporación insular busca a través del esfuerzo y encuentros hacer posible la contrucción de "la Gran Canaria que queremos" en línea de una isla sostenible.

El futuro aparcamiento contará con 141 plazas distribuidas en dos plantas subterráneas y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Sobre esta infraestructura se adaptará una plaza ajardinada, cancha polideportiva preparada para una futura cubierta con zona de juegos infantiles, aseos públicos, vestuarios y un quiosco de bebidas, además de cuatro locales comerciales. La segunda actuación del proyecto es reconvertir el resto de instalaciones del instituto en la nueva sede de las oficinas municipales. En este caso se invierte 3,4 millones de euros.

Por otro lado, el antiguo edificio de la ONCE está en obras para convertirse en una biblioteca pública, la sede de la radio municipal y nuevos espacios dedicados a la cultura. Este proyecto cuenta con un presupuesto de un millón y medio de euros, que se divide en un millón por la adquisición del inmueble y 502.343 euros para los costes de rehabilitación.

Al acto también asistieron el primer teniente de alcalde, Julio Mateo Castillo; el concejal de Urbanismo, Heriberto Reyes; y el socio y delegado en Canarias de Trop Obras y Proyectos S.L., Miguel Suárez de Tangil Escandell, además de contar con los miembros de la Corporación municipal.

Plan Adicional de Inversiones para los Municipios del Cabildo de Gran Canaria

El presidente insular, Antonio Morales, también explicó que el Plan Adicional de Inversiones del Cabildo está destinando subvenciones a "obras estratégicas que generen actividad económica" en los municipios para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Desde ahí, hay una inversión de 509 millones de euros procedente del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para ejecutar obras en infraestructuras y equipamientos en los municipios.