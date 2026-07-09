Guía incorpora socorristas en las playas de San Felipe y Roque Prieto

Guía contará este verano con un servicio profesional de socorristas en la playa de San Felipe y en las piscinas naturales de Roque Prieto, dos de las principales zonas de baño del municipio. El dispositivo estará activo desde este fin de semana y se mantendrá durante la temporada estival, con presencia de personal especializado de viernes a domingo, entre las 11.00 y las 19.00 horas.

Servicio en los días de mayor afluencia

El Ayuntamiento de Guía pone en marcha este recurso en las jornadas en las que se prevé una mayor presencia de bañistas en el litoral. La medida incorpora labores de vigilancia, prevención y primera intervención ante posibles incidencias en el agua o en el entorno de baño. El servicio se desarrollará en horario ininterrumpido durante los fines de semana, con el objetivo de reforzar la seguridad de vecinos, vecinas y visitantes que acuden a San Felipe y Roque Prieto durante los meses de verano.

Imagen de las piscinas naturales de Roque Prieto. / LP/DLP

Cambio respecto al modelo anterior

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, señaló que la incorporación de socorristas titulados supone un cambio respecto a temporadas anteriores, en las que el servicio se prestaba con auxiliares de vigilancia. Según explicó, la diferencia principal está en la capacidad de intervención directa ante situaciones de riesgo o posibles ahogamientos. El regidor indicó que los socorristas cuentan con formación y medios para actuar de forma inmediata, mientras que el personal de vigilancia tenía funciones más limitadas, centradas principalmente en alertar a los servicios de emergencia.

Seguridad y prevención en el litoral

El grupo de gobierno municipal sitúa este dispositivo dentro de las medidas orientadas a mejorar la seguridad en los espacios públicos de ocio del municipio. La presencia de profesionales de salvamento permitirá una respuesta más rápida en caso de incidente y reforzará la prevención en las zonas de baño. Desde el Ayuntamiento de Guía se recuerda además la importancia de respetar las indicaciones del personal de salvamento y el código de banderas instalado en playas y piscinas naturales. La institución municipal apela a la prudencia y a la responsabilidad ciudadana para evitar situaciones de peligro durante el periodo vacacional.