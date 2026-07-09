Mnozil Brass llega a Maspalomas con el espectáculo que celebra sus 30 años sobre los escenarios

El Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas recibe este viernes a uno de los nombres más influyentes del panorama internacional de los instrumentos de viento. El septeto austriaco Mnozil Brass actuará a las 20.00 horas en ExpoMeloneras con Jubelei – 30 Jahre, el espectáculo con el que celebra sus tres décadas de trayectoria artística y que combina virtuosismo, humor y una puesta en escena que ha conquistado auditorios de todo el mundo.

Su presencia constituye uno de los grandes reclamos de la decimonovena edición del festival, que hasta el próximo 15 de julio convierte a Maspalomas en punto de encuentro para trompetistas, docentes y estudiantes llegados de diferentes países.

Treinta años rompiendo los límites de la música para metales

Hablar de Mnozil Brass es hacerlo de una formación que ha redefinido el concepto de concierto para instrumentos de viento. Fundado en Viena en 1992, el conjunto ha construido un lenguaje propio en el que conviven la música clásica, el jazz, la música popular y la comedia, siempre sustentados en una extraordinaria precisión técnica y una impecable calidad interpretativa.

Lejos del formato tradicional, cada una de sus actuaciones se transforma en un espectáculo escénico donde la teatralidad y el humor tienen tanto protagonismo como la propia música. Esa combinación ha convertido al grupo en un referente internacional dentro del repertorio para metales y en una de las formaciones más reconocidas del circuito europeo.

El gran atractivo del Festival de Trompeta

El concierto forma parte de la programación del XIX Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas, una cita consolidada dentro del calendario musical de Gran Canaria que reúne durante una semana conciertos, clases magistrales, conferencias, concursos y actividades formativas dirigidas tanto a profesionales como a jóvenes intérpretes.

La organización mantiene así su apuesta por acercar al público algunas de las figuras más destacadas del panorama internacional de la trompeta y de la música para metales, reforzando además el papel de Gran Canaria como destino de referencia para la formación y la difusión musical.

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Las entradas para el concierto continúan disponibles a través de los canales oficiales del festival, ExpoMeloneras y la plataforma Tomaticket.