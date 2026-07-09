Nace SPAR City Perdomo: tecnología, conveniencia y restauración se unen en el nuevo concepto urbano de SPAR

SPAR Gran Canaria inauguró hoy SPAR City Perdomo, un nuevo concepto de tienda en pleno corazón de Triana, en la capital grancanaria, diseñado para ofrecer una experiencia de compra más ágil, cómoda y adaptada a los nuevos hábitos de consumo y al ritmo de vida actual.

El nuevo espacio -ubicado en la calle Perdomo, número 8- incorpora servicios innovadores, espacios de conveniencia y soluciones tecnológicas pensados para acompañar a los clientes y satisfacer sus necesidades en cualquier momento del día.

La tienda abre sus puertas de lunes a sábado, de 8:30 a 21:30 horas, y los domingos y festivos, de 9:00 a 15:00 horas, con un amplio horario para atender a residentes, trabajadores y visitantes de la zona.

SPAR City Perdomo se sustenta en tres pilares fundamentales: inmediatez, conveniencia y tecnología. Sobre estos ejes se articulan los diferentes servicios, espacios y soluciones que incorpora el establecimiento para responder a las nuevas formas de compra y consumo.

Sistema de autoservicio y soluciones listas para disfrutar

El establecimiento incluye una amplia zona Fresh To Go, con una selección de productos y comidas listas para consumir o llevar, además de un espacio de café de autoservicio con café recién hecho y una cuidada oferta de snacks premium.

Entre las principales novedades SPAR City Perdomo destaca un espacio concebido para disfrutar de la comida de forma cómoda y relajada, en respuesta a los nuevos hábitos de consumo y a la creciente demanda de inmediatez y soluciones prácticas para el día a día.

SPAR City Perdomo / LP/DLP

Los clientes pueden elegir entre una amplia variedad de bocadillos, ensaladas, bebidas y platos preparados, calentarlos en la propia tienda y consumirlos en una zona especialmente acondicionada para ello, en un entorno funcional y confortable.

Se trata de un espacio moderno, dinámico y acogedor que permite disfrutar de un café recién hecho antes de comenzar la jornada, comprar una comida para llevar, preparar una escapada a la playa, resolver una cena improvisada o realizar una compra de última hora de camino a casa.

El establecimiento también dispone de dos cajas de autocobro y una caja atendida por personal, una combinación que permite ofrecer la rapidez del autoservicio sin renunciar a la atención cercana y profesional que caracteriza a SPAR Gran Canaria.

Innovación tecnológica al servicio de la experiencia de compra

SPAR City Perdomo sitúa al alcance de sus clientes algunas de las tecnologías más innovadoras a nivel internacional del sector retail. El establecimiento incorpora de forma integral un sistema de nueva generación de etiquetado electrónico conectado, así como la solución Captana para la gestión eficiente del surtido, junto a una puerta inteligente de salida con lector de código de barras, el sistema SmartTill para la gestión automática del efectivo y un sistema de señalización digital integrado en el conjunto del establecimiento.

Estas innovaciones permiten ofrecer información actualizada en tiempo real, agilizar los procesos de compra y crear una experiencia más dinámica, eficiente e intuitiva para el cliente.

SPAR City Perdomo / LP/DLP

Asimismo, el establecimiento incorpora medidas orientadas a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética, en línea con la apuesta de SPAR Gran Canaria por una gestión más responsable e innovadora de sus puntos de venta.

La apertura del establecimiento genera siete nuevos puestos de trabajo para atender una sala de ventas de 139,98 metros cuadrados, reforzando el compromiso de SPAR Gran Canaria con la creación de empleo y el desarrollo económico local.

SPAR Gran Canaria da un paso más en su estrategia de innovación comercial, acercando a los consumidores un nuevo concepto de tienda urbana pensado para una sociedad cada vez más dinámica, conectada y orientada a disfrutar de cada momento.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100 % canario con presencia en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, pone a disposición de sus clientes productos frescos de origen local y de la máxima calidad. La compañía se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y se consolida como una empresa de alimentación de referencia gracias a su servicio cercano, la calidad de sus productos y una atención personalizada orientada a satisfacer las necesidades de cada cliente.