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Ola de calor en Canarias: última hora, previsión del tiempo y recomendaciones

Las autoridades piden extremar las precauciones por el riesgo para la salud y el aumento del peligro de incendios forestales

Predicción del tiempo del 6 al 11 de julio de 2026

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Windy/FOTO: José Pérez Curbelo

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Aarón Cabrera Artiles

Sigue en directo todas las novedades de este episodio que mantiene al archipiélago en alerta. La ola de calor continúa golpeando con fuerza a Canarias. La AEMET mantiene activos avisos naranja y amarillo en varias islas ante una nueva jornada con temperaturas que volverán a rozar los 40 grados y una ligera presencia de calima.

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