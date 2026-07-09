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Ola de calor en Canarias: última hora, previsión del tiempo y recomendaciones
Las autoridades piden extremar las precauciones por el riesgo para la salud y el aumento del peligro de incendios forestales
Sigue en directo todas las novedades de este episodio que mantiene al archipiélago en alerta. La ola de calor continúa golpeando con fuerza a Canarias. La AEMET mantiene activos avisos naranja y amarillo en varias islas ante una nueva jornada con temperaturas que volverán a rozar los 40 grados y una ligera presencia de calima.
Canarias inicia un descenso de las temperaturas este jueves, aunque Gran Canaria seguirá en aviso amarillo por calor
Canarias afrontará este jueves una jornada marcada por un descenso progresivo de las temperaturas, después de varios días de intenso calor en el archipiélago. No obstante, la mejoría no será igual en todas las islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en Gran Canaria, donde los termómetros podrán alcanzar hasta 34 grados en diferentes puntos del este, sur y oeste de la isla.
Según la previsión meteorológica, el alivio térmico comenzará a notarse especialmente en las zonas de interior, mientras que en buena parte del archipiélago todavía se registrarán valores superiores a los 30 grados, especialmente en medianías y áreas del sur. A ello se suma una retirada gradual de la calima, que durante los últimos días ha reducido la visibilidad y contribuido a elevar la sensación térmica.
La Aemet también prevé la presencia de intervalos de nubes bajas en el norte de varias islas, principalmente durante las primeras y últimas horas del día, mientras que el cielo permanecerá poco nuboso o despejado en el resto del territorio. Leer más.
Johanna Betancor Galindo
El calor remite en Canarias: Gran Canaria bajo aviso amarillo con 34 grados
Canarias afrontará este jueves una jornada en la que el calor empezará a perder intensidad, aunque Gran Canaria continuará bajo aviso amarillo por temperaturas máximas de hasta 34 grados en el este, sur y oeste de la isla. Más información
Mikel Venys
Los vecinos de La Aldea de San Nicolás, al límite por el calor: "No he podido dormir en toda la noche"
Son solo las once de la mañana, pero en la Aldea de San Nicolás el calor ya aprieta con fuerza. El termómetro de la farmacia del pueblo marca 34 grados, una imagen que explica por sí sola por qué hoy son muy pocos los que se han atrevido a salir a la calle. El calor condiciona el ritmo del pueblo, donde la mayoría prefiere esperar a que baje el mercurio antes de salir de casa. Más información
Cerca de la zona de interfaz urbano-forestal en El Tablero, Santa Cruz de Tenerife, los bomberos logran controlar y extinguir un incendio de rastrojos
Estos son los consejos del Gobierno de Canarias ante la vigente alerta por calor extremo
Beatriz Ríos
La Comisión recuerda que tiene un dispositivo listo para apoyar labores de extinción de los incendios, en plena ola de calor en Europa
"Las olas de calor aumentan el riesgo de incendios forestales", ha dicho este miércoles la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, durante un debate en el Parlamento Europeo en el que ha asegurado que la Comisión Europea ha "aprendido la lección" y ha reforzado su dispositivo de respuesta en caso de catástrofe, para apoyar los esfuerzos de los gobiernos europeos contra el fuego. Más información
Helena Ros
Confirmado por la DGT: esta es la avería del vehículo que más se dispara con la ola de calor en Canarias
La ola de calor que está atravesando Canarias no solo afecta a los ciudadanos, sino que los vehículos que forman parte del día a día también se ven perjudicados. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la Operación Especial Verano 2026, un dispositivo con el que prevé dar cobertura a más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido durante los meses de julio y agosto. Más información
El calor no da tregua en Canarias: estas son las zonas donde los termómetros rozarán los 40 grados
El calor no está dispuesto a dar un respiro a Canarias. Después de una jornada en la que los termómetros alcanzaron registros cercanos a los 39 grados, el Archipiélago encara este miércoles una nueva jornada marcada por temperaturas excepcionalmente altas, noches tropicales y una ligera presencia de calima que seguirá dejando un ambiente pesado en buena parte de las islas.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos los avisos por altas temperaturas en todo el Archipiélago. Gran Canaria continuará en aviso naranja, mientras que Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro permanecerán en aviso amarillo por un episodio que todavía no da señales claras de remitir.
Ancor Torrens
El miércoles amanece caluroso y con calima en Canarias según la Aemet
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este miércoles una jornada de cielos despejados, con presencia de calima ligera en altura. Las temperaturas podrán alcanzar los 37 grados centígrados en Gran Canaria, donde no se descarta que puntualmente lleguen a los 40 grados, mientras que el viento soplará flojo a moderado del norte en costas, con algunos intervalos de fuerte.
En el conjunto del Archipiélago, salvo en los litorales del norte, los termómetros llegarán o superarán de manera generalizada los 30/33 °C.
En el interior y sur de Lanzarote y Fuerteventura, además de en zonas altas y medianías del resto de islas, especialmente en las orientadas al sur, se rebasarán los 34 °C. En las áreas más afectadas, las temperaturas durante la noche se mantendrán por encima de los 25/27 °C.
Respecto al estado de la mar, la Aemet prevé viento del norte y del nordeste de fuerza 3 o 4, temporalmente 5 y ocasionalmente, con marejadilla o marejada. También habrá viento variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla. Leer más.
Verónica Pavés
Recta final al calor: Canarias afrontará este miércoles otra jornada asfixiante con máximas de 40 grados
El calor no está listo para abandonar Canarias. Después de una jornada asfixiante en todo el Archipiélago, con máximas que han alcanzado los 39 grados, las Islas vivirán una réplica muy similar este miércoles. Entre alertas y avisos, mañana el Archipiélago afronta la recta final de este episodio con los termómetros aún cerca de los 40 grados, con una ligera capa de calima que emborronará los cielos y el predominio de un aire caliente que corta la respiración.
El intenso calor se ha cebado con dos puntos concretos de Canarias: las cumbres y sur de Gran Canaria y con la zona metropolitana de Tenerife. En esta zona, de hecho, las temperaturas empezaron a subir tanto durante este martes que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tuvo que cambiar su nivel de aviso por peligro meteorológico de amarillo a naranja. Leer más.
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