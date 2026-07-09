Santa Lucía
La Once riega Vecindario con siete premios que suman 245.000 euros
La vendedora Eugenia Fátima Santana reparte la suerte desde su quiosco de la avenida de Canarias
El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 245.000 euros en siete cupones premiados con 35.000 euros cada uno, correspondiente al sorteo de este miércoles 8 de julio, en Vecindario (Santa Lucía), en la isla de Gran Canaria.
Eugenia Fátima Santana, agente vendedora de la ONCE desde diciembre de 2011, fue la responsable de repartir la suerte en su quiosco de la avenida de Canarias, 211.
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.
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