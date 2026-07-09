El Patio abre sus puertas en Holidayworld Maspalomas para convertirse en el nuevo referente del tardeo en Gran Canaria

En los últimos años, el tardeo ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una nueva forma de entender el ocio. Cada vez son más las personas que prefieren disfrutar de la música, la gastronomía y el buen ambiente mientras cae el sol, adelantando el momento de encuentro y convirtiendo las tardes en el mejor plan del día.

Con esa filosofía nace El Patio, un espacio inspirado en la esencia de los patios tradicionales del Mediterráneo, lugares donde históricamente la vida sucedía al aire libre. Espacios abiertos donde vecinos, familias y amigos compartían conversaciones, celebraciones y encuentros espontáneos alrededor de una mesa. Un lugar donde siempre había tiempo para quedarse un rato más.

Ese espíritu se traslada ahora a Holidayworld Maspalomas para crear un espacio pensado para disfrutar sin prisas, donde la música acompaña, la gastronomía invita a compartir y el ambiente hace que cada tarde pueda terminar siendo diferente.

El nuevo punto de encuentro del sur

Situado en la planta alta de Holidayworld Maspalomas, dentro del único parque de atracciones de Canarias, El Patio cuenta con una ubicación privilegiada, rodeado de una de las imágenes más reconocibles del sur de la isla: la gran noria de Holidayworld, que se convierte en el telón de fondo de cada atardecer.

El Patio abre sus puertas en Holidayworld Maspalomas / LP/DLP

El espacio ha sido concebido para que la experiencia no dependa únicamente de la música o la oferta gastronómica, sino del propio ambiente que se genera entre quienes lo visitan. Un lugar donde es habitual encontrarse con amigos, conocer gente nueva o simplemente dejar que el plan evolucione de forma natural.

La propuesta gastronómica estará acompañada por una cuidada selección de cócteles, cerveza, vino y una programación musical diseñada para acompañar el ritmo de la tarde hasta la llegada de la noche.

La Hora del Patio

Uno de los grandes protagonistas del proyecto será La Hora del Patio, el nombre que recibirán los tardeos especiales de todos los viernes y sábados.

Más que una fiesta, La Hora del Patio representa un momento. Ese instante en el que termina la jornada, el sol comienza a caer y las terrazas empiezan a llenarse. La hora de llamar a los amigos, de pedir la primera ronda y de dejar que la tarde marque el ritmo.

Con DJs invitados, actuaciones, animación y una programación especial, La Hora del Patio busca consolidarse como el gran tardeo del sur de Gran Canaria y convertirse en una cita fija para residentes y visitantes.

El Patio abre sus puertas en Holidayworld Maspalomas / LP/DLP

Los domingos también tienen Patio

La programación continuará los domingos con una propuesta diferente. Las Champions, organizadas por BZK Events y No Dejes de Soñar, aterrizan en El Patio para convertir el cierre del fin de semana en una nueva experiencia de tardeo, manteniendo vivo el ambiente, la música y el espíritu de encuentro que define al espacio.

Inauguración

La inauguración oficial tendrá lugar el sábado 11 de julio, en horario de 18:00 a 00:00 horas.

La entrada para este evento inaugural tendrá un precio de 20 euros, incluyendo dos consumiciones, y permitirá disfrutar de una jornada especial con música, animación y el estreno oficial de este nuevo espacio.

A partir de esa fecha, El Patio abrirá todos los días, de 18:00 a 00:00 horas, consolidando una propuesta que aspira a convertirse en el gran punto de encuentro de las tardes en Gran Canaria.

Con El Patio, Holidayworld Maspalomas no solo incorpora un nuevo espacio de ocio, sino una nueva forma de vivir el tardeo: un lugar donde las tardes recuperan el protagonismo, las conversaciones duran más que los relojes y cada encuentro tiene la posibilidad de convertirse en una historia.