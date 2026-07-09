Ni playa ni piscina: el plan rural que conquistó a Xuso Jones durante su estancia en Gran Canaria

Cuando se piensa en Gran Canaria, lo habitual es imaginar playas, dunas o piscinas naturales. Sin embargo, el presentador e influencer Xuso Jones decidió alejarse de los circuitos más conocidos para descubrir un rincón muy diferente del sureste de la isla: La Jaira de Ana, una granja escuela situada en el municipio de Agüimes donde el contacto con los animales, la gastronomía local y la naturaleza se convierten en los auténticos protagonistas.

"¿Qué os parece? Si venís a Gran Canaria no dejéis de visitar La Jaira de Ana, que es una experiencia súper enriquecedora y única", escribió el murciano en sus redes sociales tras compartir un vídeo de su visita, recomendando este plan a sus miles de seguidores.

Mucho más que una granja

La visita comenzó entre cabras, caminos rurales y silencio. Muy lejos del ritmo habitual de la televisión y de las redes sociales, Xuso Jones recorrió las instalaciones de La Jaira de Ana, un proyecto familiar que apuesta por acercar el sector primario canario a residentes y turistas mediante experiencias participativas.

Uno de los momentos más comentados fue cuando dio el biberón a Escarlata, una pequeña cabrita que terminó convirtiéndose en una de las protagonistas del vídeo compartido por el influencer.

La escena resume perfectamente la filosofía del proyecto: ofrecer un espacio donde el contacto con los animales se produce desde el respeto, sin explotación y en un entorno pensado para el aprendizaje.

Aprender a hacer queso como antes

La experiencia continuó con uno de los talleres más demandados por quienes visitan la granja.

Con un delantal puesto y siguiendo las indicaciones de Anabel, impulsora del proyecto, Xuso aprendió paso a paso cómo se elabora el queso artesanal de cabra, uno de los productos más representativos de la gastronomía canaria.

Desde el tratamiento de la leche hasta el prensado manual, el presentador pudo conocer un oficio que durante generaciones ha formado parte de la identidad rural de Gran Canaria.

El sabor del kilómetro cero

La jornada terminó alrededor de una mesa. Tras elaborar el queso llegó el momento de probarlo. La visita incluyó una degustación de quesos artesanos elaborados en la propia granja, acompañados de vinos locales y otros productos de cercanía, una propuesta que busca poner en valor el trabajo de pequeños productores y el potencial gastronómico del sureste de la isla.

Un proyecto nacido para acercar el campo a la sociedad

Detrás de esta iniciativa está La Jaira de Ana, un proyecto familiar cuya historia comenzó en 2002 y que tomó forma definitivamente en 2018 con un objetivo muy claro: acercar el mundo rural a la ciudadanía y reivindicar la importancia del sector primario en la cultura y la economía de Canarias.

La granja escuela combina actividades educativas, talleres medioambientales y experiencias gastronómicas para mostrar de forma participativa cómo viven los animales, cómo se elaboran productos tradicionales y cuál es el valor del trabajo agrícola y ganadero en las islas.

Todo ello se desarrolla en un entorno donde los animales viven en libertad y donde la experiencia está pensada tanto para familias con niños como para parejas, grupos de amigos o visitantes que buscan un plan diferente durante su estancia en Gran Canaria.

Un turismo cada vez más buscado

El paso de Xuso Jones por La Jaira de Ana refleja una tendencia cada vez más extendida: la búsqueda de experiencias auténticas frente al turismo convencional.

Cada vez son más los viajeros que, además de conocer playas y paisajes, buscan actividades que les permitan conectar con la identidad del destino que visitan, participar en tradiciones locales o descubrir la gastronomía desde su origen.

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En ese contexto, iniciativas como la de esta granja escuela se han convertido en una alternativa para quienes quieren vivir Gran Canaria desde otra perspectiva, entre cabras, queso artesanal, productos de kilómetro cero y el paisaje del sureste de la isla.