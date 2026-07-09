El rincón secreto de Gran Canaria donde desconectar de verdad: jacuzzi, naturaleza y silencio

Gran Canaria es una isla singular y esconde rincones que, incluso viviendo toda la vida en ella, pueden pasar completamente desapercibidos, casi como si pertenecieran a otro continente o mundo por descubrir.

En pleno corazón de las montañas de Gran Canaria, el tiempo parece detenerse en una casa que, lejos de estar escondida, parece sacada de una novela de fantasía, de esas en las que los protagonistas descubren un mundo que jamás habían visto.

La cuenta de los influencers canarios Descubreconc nos descubre esta villa privada con jacuzzi y solárium, donde, según explican, "la privacidad y la tranquilidad están aseguradas". Con un interior minimalista y cuidado al detalle, la casa cuenta con todas las comodidades para disfrutar de un fin de semana mágico.

Sin ningún tipo de ruido exterior, "tus únicos vecinos serán los animalitos de la zona", aseguran los creadores de contenido.

La noche, lo mejor de la experiencia

¿Quién no ha soñado alguna vez con contemplar un atardecer desde una piscina climatizada? La villa ofrece esta experiencia única con un atractivo añadido: relajarse en el jacuzzi, equipado con iluminación, en plena noche y sin más sonido que el de la propia naturaleza.

Rodeada de montañas y naturaleza, ofrece una forma diferente de descubrir la isla, ideal para quienes buscan desconectar durante unos días. Un refugio donde el tiempo parece detenerse y en el que el mayor lujo no está solo en el jacuzzi o en las vistas, sino en la tranquilidad que se respira en cada rincón.