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El rincón de Gran Canaria donde disfrutar de comida canaria y carnes a la brasa: su parrillada es solo apta "para campeones"

Este establecimiento es perfecto para quienes buscan disfrutar de platos tradicionales canarios

La parrillada de carnes a la brasa es completa

La parrillada de carnes a la brasa es completa / Tripadvisor

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Helena Ros

Helena Ros

Disfrutar establecimiento donde disfrutar de la cocina canaria tradicional carnes a la brasa y vino de elaboración propia sigue siendo uno de los grandes atractivos gastronómicos de Gran Canaria. En Valsequillo, Guachinche Viña Cantera se ha convertido en una para obligatoria tanto para vecinos como para visitantes.

Los creadores de contenido @viajandocontanda lo han visitado y no han dudado en recomendar la experiencia gastronómica a sus seguidores, destacando que es un lugar perfecto "si estás buscando un guachinche en Gran Canaria donde disfrutar de buena comida casera, ambiente familiar y platos tradicionales canarios".

Platos de la cocina canaria

En su visita, comenzaron abriendo el apetito con el pan con alioli seguido de unos chicharrones con gofio. También probaron la ensalada de la casa, elaborada con verduras frescas. Además, disfrutaron de las costillas con papas y piña, destacando su sabor y asegurando que habían encontrado "las más deliciosas".

Su carta también incluye elaboraciones como queso frito, gofio escaldado, garbanzada o huevos con chorizo de Teror, diferentes propuestas perfectas para compartir y disfrutar de diferentes platos de la cocina canaria de siempre.

Una parrilla "solo para campeones"

Uno de los platos que más llamo la atención fue su parrillada de carnes a la brasa para dos personas, al que calificaron como "solo para campeones", haciendo referencia a lo completa que la sirven. Además, viene acompañada de papas fritas.

Por otro lado, "también hacen su propio vino y cosechan sus propios productos", comentan los creadores de contenido en el vídeo.

Dónde se encuentra

Ubicado en Camino Finca La Palma, en Valsequillo. El establecimiento cuenta con una valoración de 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus platos característicos de la gastronomía canaria tradicional.

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Abre de de martes a domingo, de 12:00 a 17:00 horas para ofrecer servicio de almuerzos a sus clientes. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal. Es recomendable reservar con antelación debido a la afluencia de comensales que recibe, especialmente durante los fines de semana.

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