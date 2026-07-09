San Bartolomé de Tirajana regulariza 81 viviendas fuera de ordenación en Lomo de El Tablero

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana avanza en la legalización de 81 viviendas en la zona denominada Archipiélago Canario, que se sitúa en el área de Lomo de El Tablero. Actualmente estas edificaciones están construidas sobre suelo rústico. La Asociación Plataforma de Afectados de El Salobre, Lomo los Azules y Zonas Aledañas, ha iniciado la tramitación de una Modificación Menor del Plan General de Ordenación del municipio para que la superficie en la que se encuentran estas casas reciba la calificación de asentamiento rural.

A la modificación se pueden acoger otras 108 viviendas que se encuentran a menos de 200 metros del lugar

Las viviendas se construyeron hace varias décadas sin la licencia correspondiente bajo la promesa del Ayuntamiento de que serían incluidas en el Plan General de 1996. Sin embargo, finalmente no fueron incorporadas y quedaron fuera de la ordenación. A día de hoy, dentro de los límites del asentamiento rural sobre el que se pretende efectuar este cambio de ordenación existen 81 casas. Además, dentro de los 200 metros aproximados desde el límite inferior de la delimitación del asentamiento existen en torno a 108 viviendas que también se pueden acoger a esta regularización.

Solicitud de evaluación ambiental

La asociación de afectados ha presentado la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada para poder iniciar este cambio de ordenación. El núcleo poblacional afectado se encuentra al noroeste de El Tablero de Maspalomas y al noreste de Montaña la Data, concretamente desde la vertiente del barranco de la Negra, hasta Montaña Negra. La modificación menor afecta a un ámbito que tiene una extensión aproximada de 100.333 metros cuadrados, lo que supone el 0,03% de la superficie total de todo el municipio. Según datos del Instituto Canario de Estadística del Gobierno de Canarias del año 2021, el espacio cuenta con 228 habitantes empadronados y llega a alcanzar los 371 si se tiene en cuenta la población estacional.

El espacio afectado cuenta con una extensión aproximada de 100.333 metros cuadrados

Cumple los requisitos

El borrador del Plan presentado recoge que el territorio al que se refiere necesita rehabilitar y renovar los edificios y los espacios públicos con el objetivo de evitar un crecimiento desordenado de las edificaciones espontáneas para mejorar la ordenación urbanística de estos asentamientos. El documento recoge además, que esta modificación actuaría como una herramienta de control que permitirá la mejora paisajística de estos lugares y aumentará la calidad de estos entornos rurales.

Ubicación de la zona de Lomo de El Tablero

Para que un lugar pueda ser considerado un núcleo de población, el conjunto debe contra con un mínimo de 10 edificaciones residenciales que entre ellas formen calles, caminos o plazas. Si hubiera un número menor de edificios, el requisito es que el lugar cuente con más de 40 personas residentes. La zona de Archipiélago Canario cumple de sobra con las condiciones nesarias para tener esta denominación.

Esta modificación menor se someterá al procedimiento simplificado de evaluación ambiental estratégica y el órgano ambiental determinará si carece de efectos negativos significativos para el medioambiente. La Asociación Plataforma de Afectados de El Salobre, Lomo los Azules y Zonas Aledañas también ha adjuntado el borrador del plan y un Documento Ambiental Estratégico. En caso de que se valide este procedimiento, el plan se someterá a la aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento.

Un caso con precedentes

En caso de que la regularización de estas viviendas siga adelante, se unirá al de otras zonas del municipio que han avanzado en estos procesos a lo largo de estos últimos años, como las 75 casas de Lomo Las Cuatro Matas y las 44 de Lomo Los Azules, que estuvieron en la misma situación durante 40 años. A principios de este año, San Bartolomé de Tirajana legalizó 250 viviendas en Lomo Los Parajaritos que pasaron tres décadas en la misma situación que las de Archipiélago Canario a día de hoy.