Santa Lucía refuerza la prevención del suicidio juvenil desde el deporte

Santa Lucía de Tirajana clausuró este miércoles en Vecindario las jornadas del proyecto LIKE, una iniciativa centrada en la sensibilización sobre la salud mental juvenil y la prevención del suicidio juvenil. El acto contó con la participación del vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda, Augusto Hidalgo, junto al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y el concejal de Actividad Física, Deportes y Juventud, Julio Ojeda.

Un programa desarrollado entre junio y julio

El Programa LIKE, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y financiado por la Vicepresidencia del Cabildo de Gran Canaria, se ha desarrollado durante los meses de junio y julio con encuentros orientados a la prevención, la formación y la detección de señales de alerta en jóvenes.

Las jornadas han abordado la salud mental desde distintos ámbitos, con especial atención al papel que pueden desempeñar los entornos deportivo y educativo en la identificación de situaciones de riesgo y en la intervención temprana.

Clausura del proyecto LIKE. / LP/DLP

La salud mental juvenil, en la agenda local

Durante la clausura, Augusto Hidalgo destacó la importancia de iniciativas como LIKE para formar y concienciar a la ciudadanía ante posibles situaciones de riesgo relacionadas con la salud mental. El vicepresidente insular subrayó la necesidad de contar con herramientas que permitan detectar a tiempo determinados problemas y actuar de forma adecuada.

El alcalde Francisco García señaló, por su parte, que Santa Lucía de Tirajana quiere situar la salud mental de los jóvenes en el centro de la agenda local. También defendió que esta materia tenga presencia en el tejido deportivo del municipio, como espacio cercano a la población juvenil y con capacidad para acompañar procesos de prevención.

David Meca y el deporte como vía de superación

La conferencia final estuvo a cargo del exnadador David Meca, conocido por haber realizado en 2002 la travesía a nado entre Tenerife y Gran Canaria. En su intervención, Meca repasó distintos momentos de su trayectoria personal y profesional, así como las dificultades afrontadas durante su carrera deportiva.

El deportista centró su intervención en la resiliencia y la motivación, dos conceptos que vinculó a la capacidad de superación en contextos de dificultad. Su testimonio sirvió como cierre de un programa que ha buscado acercar la conversación sobre la salud mental a los jóvenes y a los espacios en los que desarrollan buena parte de su vida cotidiana.