La guía definitiva para enfriar tu casa durante una ola de calor: qué hacer y qué evitar

Lo peor del calor puede llegar justo cuando el sol ya no está. En épocas de altas temperaturas, muchas viviendas se convierten en auténticos "mini hornos" que liberan durante la noche todo el calor acumulado durante el día. Las paredes, los techos y los suelos desprenden ese "fuego" lentamente, haciendo que descansar se convierta en una auténtica odisea y manteniendo un ambiente sofocante durante horas.

Los expertos recuerdan que no existen soluciones milagrosas para enfriar una vivienda de forma inmediata, pero sí una serie de hábitos que pueden ayudar a reducir la temperatura del interior y evitar que el calor siga acumulándose durante los días más intensos del verano.

Ventila solo durante las horas más frescas

Uno de los errores más habituales consiste en mantener las ventanas abiertas durante todo el día. En las horas de mayor calor, hacerlo solo consigue que entre todavía más aire caliente en la vivienda y, por tanto, resulte mucho más difícil reducir la temperatura del interior.

Los especialistas recomiendan ventilar únicamente durante las primeras horas de la mañana o al caer la noche, cuando refresca. Aprovechar esas franjas horarias permite renovar el aire sin aumentar la temperatura de la vivienda.

Mantén persianas y cortinas cerradas

La radiación solar es uno de los principales responsables del aumento de la temperatura dentro de casa. Mantener las persianas bajadas o las cortinas cerradas durante las horas centrales del día ayuda a impedir que el sol caliente directamente las estancias.

Correa de las persianas. / LP / DLP

Especialmente en viviendas orientadas al sur o al oeste, este sencillo gesto puede marcar una diferencia importante al final de la jornada.

Evita generar más calor dentro de casa

Durante una ola de calor también conviene reducir el uso de aquellos electrodomésticos que desprenden calor, como el horno, la secadora o incluso la vitrocerámica. Siempre que sea posible, los especialistas aconsejan optar por comidas frías o preparar los alimentos durante las primeras horas del día para evitar que la temperatura interior siga aumentando.

Favorece la circulación del aire

Los ventiladores no enfrían el aire, pero sí ayudan a moverlo y generan una sensación térmica mucho más agradable. Para mejorar su eficacia, pueden combinarse con la ventilación nocturna o colocarse junto a una ventana durante las primeras horas de la mañana para favorecer la renovación del aire en la vivienda.

Una persona enciende el aire acondicionado. / LP / DLP

Si tienes aire acondicionado, úsalo correctamente

Quienes dispongan de aire acondicionado también deben evitar algunos errores frecuentes. Los expertos recomiendan mantener una temperatura estable y no bajar el termostato de forma excesiva. Además de reducir el consumo energético, se evita un contraste demasiado brusco entre el interior y el exterior de la vivienda.

Con nuevas jornadas de altas temperaturas previstas para este verano, seguir estas recomendaciones puede ayudar a mantener la vivienda más fresca y soportar mejor los episodios de calor intenso sin necesidad de recurrir continuamente al aire acondicionado.