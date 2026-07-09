Los taxistas de Maspalomas celebran la víspera de su patrón con un gran encuentro

La cooperativa de taxis de Maspalomas reunió ayer a más de 200 personas en una fiesta para homenajear a los miembros fundadores en su cede ubicada en la avenida Alejandro del Castillo. El evento coincidió con la víspera del día de San Cristóbal, que es el patrón de los taxistas. El acto fue también una oportunidad para celebrar la aprobación de los nuevos estutos y el cambio de nombre de la corporación, que a partir de ahora pasará a denominarse como Taxi Maspalomas Sociedad Cooperativa Canaria. La entidad, fundada en el año 1968, tiene ahora 58 años, por lo que los taxistas pioneros recibieron un reconocimiento póstumo por haber establecido los cimientos que hoy sostienen al colectivo.

El evento contó con castillos hinchables para los más pequeños, servicio de catering y actuaciones musicales

El evento fue abierto al público y contó con actividades para el disfrute de los asistentes de todas las edades. El acto comenzó a las 16:00 horas con divertimentos enfocados a los más pequeños, quienes pudieron gozar de castillos hinchables, pintacaras y globoflexia. La fiesta incluyó, además, un circuito de seguridad vial para que los jóvenes pudieran aprender la importancia de la precaución al volante y se familiarizarse con las normas de tráfico deberán respetar cuando se conviertan en conductores. El espacio dedicado a los niños tuvo una duración de cuatro horas y contó con un servicio de catering.

Homenaje y reconocimientos

A las 20:00 horas, se llevó a cabo el montaje de un escenario para dar paso a la proyección de un emotivo vídeo que homenajeó a los miembros fundadores y que fue realizado con la ayuda de varios socios. De forma simultánea, también se montó una gran mesa con diversos alimentos y que incluía vinos, cerveza y refrescos para todos los presentes. El acto continuó con una entrega de placas para condecorar a aquellas personas que han contribuído al crecimiento y desarrollo del sector del taxi en el municipio tirajanero.

El presidente de la cooperativa, Juan Diego Vega, quiso agradecer a varias personas e instituciones que han colaborado para que la entidad y sus socios se encuentren en la óptima situación de la que gozan hoy en día. Vega dio las gracias por su apoyo a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a la Consejería de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la empresa de limpieza Urbaser y a los socios que pusieron la primera piedra en la cooperativa.

Cierre musical

A partir de las 21:00 horas, la música comenzó a sonar de la mano de la parranda El Pajullo, que amenizó la jornada con canciones tradicionales que pusieron a bailar a cientos de asistentes. Para cerrar la jornada, los asistentes pudieron disfrutrar de una sesión de DJ que hizo las delicias de mayores y jóvenes.

El presidente de la cooperativa hizo hincapié en que se trató de un evento participativo en el que cualquier persona fue bienvenida. El objetivo de la fiesta, explicó, no solo era celebrar el cambio de nombre y la aprobación de los nuevos estatutos, sino acercar el oficio a la ciudadanía y agradecer a todos los que han prestado su apoyo.