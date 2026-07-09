Telde coordina los preparativos finales de las fiestas de Lomo Magullo

El Ayuntamiento de Telde y el Patronato El Naciente han mantenido una reunión de coordinación para cerrar los últimos preparativos de las fiestas de Lomo Magullo, una de las celebraciones con mayor arraigo popular en el municipio. Entre los actos previstos vuelve a destacar la tradicional Traída del Agua, una cita multitudinaria que cada edición reúne a miles de personas. Este evento se ha consolidado como uno de los referentes del calendario festivo de Telde y como una manifestación vinculada a la historia y las costumbres populares de la ciudad.

Coordinación entre el Ayuntamiento y el Patronato

La reunión permitió repasar los principales aspectos organizativos y de seguridad del programa festivo, así como la coordinación entre las distintas áreas municipales y el Patronato El Naciente. El objetivo, según trasladó la institución local, es garantizar el desarrollo de unas fiestas que forman parte del calendario cultural y social de Telde. Las celebraciones de Lomo Magullo mantienen una estrecha vinculación con la identidad del barrio y con la tradición festiva del municipio. Por ello, la organización requiere la participación conjunta de la administración local y de la entidad vecinal que sostiene cada año la programación.

En el encuentro participaron el alcalde, Juan Antonio Peña, el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, y representantes de la entidad encargada de organizar los actos en honor a Nuestra Señora la Virgen de Las Nieves, alcaldesa mayor y perpetua de la ciudad. El alcalde Juan Antonio Peña subrayó que las fiestas de Lomo Magullo forman parte del patrimonio cultural y sentimental del municipio. También señaló que el Ayuntamiento de Telde continuará trabajando junto al Patronato El Naciente para que la celebración se desarrolle con garantías y siga siendo un motivo de referencia para el barrio.

Reconocimiento al trabajo vecinal

El primer edil agradeció además la implicación de las personas que colaboran de forma altruista en la organización de las fiestas. Esa participación vecinal, afirmó, permite mantener vivas tradiciones que forman parte de la identidad colectiva de Telde. Con este encuentro, el Ayuntamiento de Telde refuerza la coordinación con los barrios y con el movimiento vecinal, al tiempo que avanza en la conservación de una celebración que continúa siendo uno de los principales referentes culturales y populares del municipio.