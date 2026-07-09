Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robo joyería Las Palmas de Gran CanariaTasa de basura Las Palmas de Gran CanariaMuere Bonnie Tyler CanariasJon Kortajarena en LanzaroteCalor CanariasLoterías en CanariasPretemporada UD Las PalmasMotivo ruptura Nueva Línea
instagramlinkedin

Telde

Telde coordina los preparativos finales de las fiestas de Lomo Magullo

El Ayuntamiento de Telde y el Patronato El Naciente revisan la organización y la seguridad de una de las celebraciones más arraigadas del municipio que incluye la tradicional Traída del Agua

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña y los representantes del Patronato El Naciente, durante la reunión para organizar las fiestas de Lomo Magullo.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña y los representantes del Patronato El Naciente, durante la reunión para organizar las fiestas de Lomo Magullo. / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde y el Patronato El Naciente han mantenido una reunión de coordinación para cerrar los últimos preparativos de las fiestas de Lomo Magullo, una de las celebraciones con mayor arraigo popular en el municipio. Entre los actos previstos vuelve a destacar la tradicional Traída del Agua, una cita multitudinaria que cada edición reúne a miles de personas. Este evento se ha consolidado como uno de los referentes del calendario festivo de Telde y como una manifestación vinculada a la historia y las costumbres populares de la ciudad.

Coordinación entre el Ayuntamiento y el Patronato

La reunión permitió repasar los principales aspectos organizativos y de seguridad del programa festivo, así como la coordinación entre las distintas áreas municipales y el Patronato El Naciente. El objetivo, según trasladó la institución local, es garantizar el desarrollo de unas fiestas que forman parte del calendario cultural y social de Telde. Las celebraciones de Lomo Magullo mantienen una estrecha vinculación con la identidad del barrio y con la tradición festiva del municipio. Por ello, la organización requiere la participación conjunta de la administración local y de la entidad vecinal que sostiene cada año la programación.

En el encuentro participaron el alcalde, Juan Antonio Peña, el concejal de Festejos, Miguel Rodríguez, y representantes de la entidad encargada de organizar los actos en honor a Nuestra Señora la Virgen de Las Nieves, alcaldesa mayor y perpetua de la ciudad. El alcalde Juan Antonio Peña subrayó que las fiestas de Lomo Magullo forman parte del patrimonio cultural y sentimental del municipio. También señaló que el Ayuntamiento de Telde continuará trabajando junto al Patronato El Naciente para que la celebración se desarrolle con garantías y siga siendo un motivo de referencia para el barrio.

Noticias relacionadas y más

Reconocimiento al trabajo vecinal

El primer edil agradeció además la implicación de las personas que colaboran de forma altruista en la organización de las fiestas. Esa participación vecinal, afirmó, permite mantener vivas tradiciones que forman parte de la identidad colectiva de Telde. Con este encuentro, el Ayuntamiento de Telde refuerza la coordinación con los barrios y con el movimiento vecinal, al tiempo que avanza en la conservación de una celebración que continúa siendo uno de los principales referentes culturales y populares del municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierre de la GC-1 desde mañana domingo hasta el miércoles: tramos y horarios afectados
  2. Viva Suecia, tras el concierto de Lauryn Hill en Granca Live Fest: “Como en todos los curros, hay compañeros de mierda”
  3. Quevedo desata la locura al aparecer por sorpresa junto a Aitana en el Granca Live Fest
  4. La reforma del Estadio de Gran Canaria queda desierta por un presupuesto «inviable» y unos plazos que ahuyentan a las constructoras
  5. El bar del sur de Gran Canaria donde los calamares son la especialidad de la casa: raciones generosas y precios económicos
  6. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  7. El primer premio de la Lotería Nacional toca en Gran Canaria
  8. El rincón favorito de Anabel Pantoja (39 años) en Gran Canaria para desconectar: un pueblo pesquero, playas tranquilas y sol casi todo el año

Telde coordina los preparativos finales de las fiestas de Lomo Magullo

Telde coordina los preparativos finales de las fiestas de Lomo Magullo

Canarias rebaja a prealerta el episodio de calor en cuatro islas tras bajar las temperaturas

Canarias rebaja a prealerta el episodio de calor en cuatro islas tras bajar las temperaturas

El Cabildo de Gran Canaria licita por 11,7 millones el control de la vegetación en los márgenes de las carreteras

El Cabildo de Gran Canaria licita por 11,7 millones el control de la vegetación en los márgenes de las carreteras

Gáldar reconoce con las Pintaderas de Oro a 32 vecinos que han dejado huella en el municipio

Gáldar reconoce con las Pintaderas de Oro a 32 vecinos que han dejado huella en el municipio

Mnozil Brass llega a Maspalomas con el espectáculo que celebra sus 30 años sobre los escenarios

Mnozil Brass llega a Maspalomas con el espectáculo que celebra sus 30 años sobre los escenarios

El Puerto de Las Palmas invierte 131 millones de euros para ampliar muelles y ganar línea de atraque, y mejorar el servicio de bunkering

El Puerto de Las Palmas invierte 131 millones de euros para ampliar muelles y ganar línea de atraque, y mejorar el servicio de bunkering

El Cupón Diario de la ONCE deja 245.000 euros en Gran Canaria con siete cupones premiados

El Cupón Diario de la ONCE deja 245.000 euros en Gran Canaria con siete cupones premiados

La Aldea rechaza por unanimidad las granjas marinas tras un pleno marcado por el choque entre PSOE y el alcalde Pedro Suárez

La Aldea rechaza por unanimidad las granjas marinas tras un pleno marcado por el choque entre PSOE y el alcalde Pedro Suárez
Tracking Pixel Contents