UGT convoca una protesta en Vecindario por el "bloqueo" de la carrera profesional en Santa Lucía

La sección sindical de UGT en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha convocado un desayuno reivindicativo para el próximo viernes, 17 de julio, a las 11.00 horas, a las puertas de las oficinas municipales de Vecindario, para protestar por el bloqueo de la carrera profesional horizontal en el Consistorio.

La decisión se adoptó este jueves durante una asamblea celebrada con más de 100 trabajadores municipales, entre personal de oficios, técnicos y policías, en la que, según el sindicato, se abordó «el reiterado incumplimiento del acuerdo plenario que regula la carrera profesional horizontal y el Complemento de Destino».

UGT denuncia que «más de 250 empleados municipales» reclaman al grupo de gobierno local «el cumplimiento de un acuerdo aprobado en pleno y que permanece incumplido desde hace meses». Según la organización sindical, esta situación «mantiene congelada la aplicación de la carrera profesional» y está generando «una desigualdad económica significativa entre el personal del Ayuntamiento».

Otros municipios

El sindicato sostiene, además, que esta situación «contrasta con la de otros municipios del entorno, como Ingenio, Puerto del Rosario o Guía, que ya han regularizado este derecho para sus plantillas y la mejora del Complemento de Destino».

«No podemos permitir que la administración local mire hacia otro lado mientras vulnera un derecho reconocido y acordado en el pleno. La pasividad política está perjudicando directamente el bolsillo de más de 250 familias», señaló Policarpo Sánchez, responsable de la sección sindical de UGT.

Sánchez exigió al equipo de gobierno que «deje de bloquear la carrera profesional» y que «se siente a negociar de manera efectiva la puesta en marcha del concurso».

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La asamblea acordó por mayoría absoluta, «sin ningún voto en contra ni abstención», celebrar el desayuno reivindicativo del próximo viernes 17 de julio. La protesta contará con pancartas y carteles alusivos a la reivindicación y, según UGT, será «el primer paso de un calendario de movilizaciones» si la administración local no atiende sus demandas.