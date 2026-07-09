La última noche de Bonnie Tyler en Canarias: así fue su despedida en las Islas antes de morir

Bonnie Tyler, una de las voces más reconocibles del pop y el rock de los años ochenta, ha muerto a los 75 años en un hospital de Portugal, según un comunicado publicado en la página web de la artista. La cantante, conocida mundialmente por Total Eclipse of the Heart, falleció “inesperadamente” mientras recibía tratamiento médico.

La noticia devuelve a la memoria de muchos seguidores canarios la última vez que la artista actuó en las Islas. Fue en diciembre de 2021, dentro del Festival Mar Abierto, en una doble cita que la llevó primero al Gran Canaria Arena, en Las Palmas de Gran Canaria, el viernes 3 de diciembre, y después al Pabellón Santiago Martín, en La Laguna, el sábado 4 de diciembre.

La actuación de Tenerife fue, por tanto, su último concierto documentado en Canarias. Un día antes había cantado en Gran Canaria, en una visita especialmente simbólica porque la propia promoción del Festival Mar Abierto la presentó entonces como la primera vez de Bonnie Tyler en el Archipiélago.

Concierto de Bonnie Tyler / Andrés Gutiérrez

Aquella gira combinaba canciones de su disco Between the Earth and the Stars, publicado en 2019, con los himnos que la convirtieron en una estrella internacional. En Canarias sonaron temas imprescindibles de su repertorio como Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache y Holding Out for a Hero, canción que formó parte del tramo final del concierto celebrado en el Santiago Martín.

La visita también tuvo acento canario. El músico Said Muti fue el artista invitado en las dos actuaciones, dentro de la apuesta del Festival Mar Abierto por incorporar presencia de creadores de las Islas en su programación.

Nacida como Gaynor Hopkins en Gales, Bonnie Tyler construyó una carrera de casi medio siglo marcada por una voz ronca, poderosa e inmediatamente reconocible. Saltó a la fama a finales de los setenta con It’s a Heartache y alcanzó dimensión mundial en 1983 con Total Eclipse of the Heart, una de las grandes baladas del pop-rock de los ochenta.

Su estado de salud había preocupado a sus seguidores desde mayo, cuando fue ingresada en el sur de Portugal tras una cirugía intestinal. EFE informó entonces de que se encontraba en coma inducido en un hospital del Algarve y que los primeros síntomas habían comenzado durante un concierto en Londres.

En junio, su equipo comunicó que ya no estaba en coma, aunque seguía “muy mal” y permanecía en cuidados intensivos. La artista canceló o pospuso los conciertos previstos para los meses siguientes, con la esperanza inicial de poder retomar su agenda en otoño.