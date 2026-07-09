Vecinos de La Garita denuncian un fuerte olor a establo: "Lleva todo el día oliendo a estiércol"

El buque SAPHIRA llegó este jueves a mediodía procedente de Uruguay y realiza una escala técnica en Gran Canaria para repostar combustible antes de continuar su travesía con destino a Israel. Este tipo de embarcaciones transportan miles de cabezas de ganado durante largas travesías marítimas, lo que genera fuertes olores que, dependiendo de la dirección e intensidad del viento, pueden llegar hasta la costa.

Aunque el SAPHIRA permanece fondeado a varios kilómetros de distancia, las condiciones meteorológicas favorecen que el olor viaje sobre el mar hasta alcanzar zonas habitadas. En puntos como La Garita, algunos vecinos aseguraban durante la tarde que el olor era claramente perceptible y recordaba al de una explotación ganadera.

No se trata de un incidente extraordinario, ya que el Puerto de Las Palmas recibe periódicamente este tipo de buques durante sus escalas logísticas.

Imagen del barco, que continua a la espera de recargar combustible / LP / DLP

Un tráfico habitual entre Sudamérica y Oriente Medio

Las rutas de exportación de ganado vivo conectan habitualmente países como Uruguay y Brasil con distintos destinos de África y Oriente Medio, siendo Israel uno de los mercados habituales. Gran Canaria se ha convertido en un punto estratégico para este tipo de embarcaciones gracias a las operaciones de suministro de combustible y avituallamiento que realizan en el puerto antes de continuar viaje.

Mientras el SAPHIRA permanezca fondeado y las condiciones del viento se mantengan, el olor podría seguir percibiéndose en algunos puntos del litoral oriental de Gran Canaria.