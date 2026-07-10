La avalancha de denuncias mantiene saturados los juzgados del Norte

Los juzgados de Arucas y Guía se encuentran desbordados. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial que refuerce ambas plazas con, al menos, un juez más para agilizar unos procedimientos que, en muchos casos, se eternizan debido a una «sobrecarga estructural», pese a la eficacia de estos órganos en la resolución de expedientes.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado recientemente el Real Decreto que crea 33 nuevas plazas judiciales en Canarias, un refuerzo que en los Tribunales de Instancia alcanza Arucas, mientras que Guía permanece a la espera. El apoyo contempla, entre otras medidas, tres magistrados para la Sala de lo Social del TSJC, la creación de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Las Palmas con tres plazas y otras tres para la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, además de nuevas incorporaciones en distintos tribunales de instancia del Archipiélago. La necesidad de personal resulta especialmente urgente, ya que el año pasado se registraron 14.430 nuevos procedimientos, que se sumaron a los casos que ya permanecían pendientes.

Hace dos años una resolución del Ministerio fulminaba los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de los partidos judiciales de Arucas y Guía, así como de Telde, que atienden a la población de 15 municipios, para trasladar toda su actividad al juzgado número 3 de nueva creación en Las Palmas de Gran Canaria. La iniciativa, que se hizo efectiva en junio de 2024, generó malestar en operadores judiciales e institucionales del Norte, ya que obligaba a víctimas de los citados municipios y de sus áreas de influencia desde La Aldea al interior de la isla a desplazarse a la capital, con el perjuicio múltiple que acarreaba la decisión.

«Insuficiencia estructural»

Sin embargo, esta decisión tomada para fomentar la especialización y liberar de carga los juzgados no ha evitado todavía que se solucione la saturación de asuntos en la comarca, que ya está enquistada en el tiempo.

En el caso del Tribunal de Instancia de Arucas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias requiere a Madrid la creación de una nueva plaza de juez —que ahora ya cuenta con refuerzo—, pese a que el proyecto de Real Decreto prevé para este año la creación de la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción en este partido judicial, «una medida necesaria que viene a corregir parcialmente la insuficiencia estructural detectada».

Santa María de Guía: «Se ha conseguido contener la bolsa de asuntos en trámite para evitar el colapso absoluto»

El informe del TSJC detalla que este partido con tres juzgados mixtos «presenta una sobrecarga estructural clara y sostenida durante todo el quinquenio analizado». El porcentaje de ingreso computable respecto del módulo de dedicación pasa de un 1,32 en 2021 a un crítico 1,70 en 2025, «situándose en todos los ejercicios muy por encima del umbral de referencia legal y superando de forma constante la media nacional».

La entrada media por cada uno de los tres órganos asciende a 2.308 asuntos, lo que supone una cifra netamente superior al promedio estatal, fijado en una media de casi 1.989 asuntos.

En cuanto a su capacidad resolutiva, los indicadores confirman que la evolución desfavorable del partido «viene determinada exclusivamente por la presión estructural de la entrada de asuntos, y no por una insuficiencia en la capacidad de respuesta o dedicación de los magistrados. De hecho, el órgano resuelve en niveles muy altos, situándose la resolución media por encima de la media nacional (2.305,3 asuntos frente a los 1.940,9 del promedio del Estado)».

Se concluye que la media quinquenal de ingresos equivale aproximadamente a la exigencia de seis plazas teóricas. Por consiguiente, para alcanzar un verdadero equilibrio estructural, serían necesarias tres plazas adicionales sobre las tres existentes en 2025. En el peor de los casos, «la creación de la cuarta plaza prevista resulta una medida urgente e imperativa, constituyendo el umbral mínimo indispensable para aliviar la saturación del órgano».

En el caso del Tribunal de Instancia de Guía, se recuerda que ahora mismo no hay prevista la creación de ninguna nueva plaza de juez. «Frente a esta omisión, la Sala de Gobierno estima imprescindible la creación de, al menos, una plaza judicial para corregir la severa saturación estructural que sufre el órgano», señala el informe del TSJC.

Para justificar la medida, los tres juzgados mixtos que integran este partido judicial muestran «una situación de sobrecarga estructural sostenida en el tiempo». El año pasado se dio entrada a 7.506 asuntos, lo que supone una entrada media por órgano de 2.502 asuntos, «una cifra notablemente superior a la media nacional establecida en 1.989,1 asuntos». Y se detalla que «este flujo incesante de demandas sitúa a las unidades en niveles de presión muy elevados durante todo el quinquenio».

En cuanto a la capacidad de resolución, el análisis del TSJC demuestra que la pendencia acumulada no responde en absoluto a una baja capacidad de respuesta o a un déficit de dedicación del órgano, sino a «una presión estructural de entrada que excede de forma persistente el módulo previsto legalmente». De hecho, la respuesta resolutiva ha sido extraordinariamente elevada, hasta alcanzar los 8.098 asuntos el año pasado, situándose la resolución media por órgano muy por encima del promedio estatal (2.699,3 frente a 1.940,9 de media).

«Gracias a este sobresaliente rendimiento institucional se ha conseguido contener la bolsa de asuntos en trámite para evitar el colapso absoluto de la sección», señala el TSJC en su memoria.

Telde también requiere un plan de especialización vinculado a los procesos de infancia

Y concluye que el tribunal opera a un ritmo de resolución muy superior a la media nacional y que, pese al esfuerzo de su plantilla, «resulta estructuralmente insuficiente para absorber el volumen ordinario de litigiosidad. Por tanto, resulta de urgencia inaplazable dotar al partido judicial de una cuarta plaza para la sección mixta a fin de restablecer el equilibrio operativo».

Especialización

En el caso de los otros dos tribunales de instancia periféricos, se detalla en el caso de Telde que requieren tres plazas de juez más en el Tribunal de Instancia —que también se ha reforzado— y otra de Instrucción, lo que permitirá en este último caso «llevar la especialización en materia de violencia contra la infancia y la adolescencia», de forma exclusiva.

Como ya publicó este periódico, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha trasladado para 2026 al Consejo General del Poder Judicial una petición de 53 nuevas plazas judiciales en el Archipiélago —de las que ya se han repartido 33— para hacer frente a una situación que describe como de «necesidad ineludible» y «sobrecarga desproporcionada» en varios órganos. La Sala de Gobierno sostiene que el incremento de la litigiosidad, la acumulación de pendencia y el impacto de las reformas legislativas exigen una ampliación estructural de la planta judicial para garantizar la tutela judicial efectiva. La mayor parte del refuerzo se concentraría en la provincia de Las Palmas, donde se solicitan 30 plazas.