El Cabildo destina 477.000 euros para formar a 16 desempleados en trabajos forestales y agrarios

El Cabildo de Gran Canaria destinará 477.083 euros a un programa de empleo y formación que permitirá contratar a 16 personas desempleadas para desarrollar trabajos forestales, agrarios y de jardinería en La Caldereta, en el municipio de Valleseco. La iniciativa comenzará en octubre y tendrá como principal actuación la recuperación de una zona agrícola actualmente en desuso. El programa busca mejorar la empleabilidad de personas con dificultades para acceder al mercado laboral mediante una combinación de contratación y formación.

Once puestos para peones forestales

De las 16 personas participantes, 11 trabajarán como peones forestales. Las otras cinco cubrirán funciones técnicas y de apoyo relacionadas con ingeniería, administración, coordinación, supervisión de los trabajos y manejo de motosierra. Además de adquirir experiencia laboral, los peones recibirán formación destinada a obtener un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la familia agraria. Esta acreditación permitirá que los participantes mejoren su cualificación para futuras oportunidades de empleo.

Restauración de una zona agrícola en La Caldereta

Los trabajos se desarrollarán en una finca de La Caldereta, donde se realizará una actuación de restauración forestal. El proyecto contempla la retirada de matorrales y arbustos que pueden favorecer la propagación del fuego en caso de incendio. La vegetación eliminada será sustituida por especies propias de la zona, entre ellas castaños, nogales, pinos y madroños. La intervención permitirá recuperar el terreno agrícola y reducir la presencia de combustible vegetal.

Cuarto proyecto conjunto con Foresta

El proyecto está promovido por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local, dirigida por Juan Díaz, en colaboración con la Fundación Foresta. Su financiación procede del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, a través del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN).

Según explicó Juan Díaz, la actuación pretende facilitar oportunidades de inserción y reforzar la capacitación profesional vinculada al ámbito forestal. Esta será la cuarta iniciativa desarrollada por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local junto a la Fundación Foresta para formar a personas desempleadas mediante actuaciones en distintos municipios de Gran Canaria. Entre los proyectos anteriores figura el denominado Bosque de los Recuerdos, ejecutado durante el pasado año. Para poner en marcha el nuevo programa, el pleno del Cabildo aprobó en mayo, por la vía de urgencia, una modificación de crédito destinada a habilitar la financiación necesaria durante el ejercicio de 2026.