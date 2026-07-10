El Cabildo de Gran Canaria sale con drones al rescate de dos dragos centenarios de la villa de Moya

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, colabora en la conservación de dos dragos centenarios, incluidos en el Catálogo de Árboles Singulares de Gran Canaria, a través de la aplicación de tratamientos nutricionales especializados mediante tecnología de drones.

Esta actuación, desarrollada por la empresa Agrotecnologías Canarias, nace con el objetivo de regenerar el estado fisiológico de los dos dragos, que presentan síntomas de depresión vegetativa. Para ello, el Cabildo de Gran Canaria colabora con el propietario de estos ejemplares singulares, ubicados en la Hacienda de San Fernando, en el municipio de Moya, con el fin de favorecer su conservación y contribuir a preservar unos ejemplares que forman parte del patrimonio natural insular.

Los Dragos de San Fernando, situados dentro del Parque Rural de Doramas, cuentan con una edad estimada de más de 170 años y constituyen uno de los ejemplos arbóreos más emblemáticos del patrimonio natural de Gran Canaria. Con un tronco de 1,5 metros de diámetro en la base y una altura de 11 metros, su copa alcanza los 12 metros de diámetro, lo que lo convierte en uno de los ejemplares más destacados del catálogo insular.

El consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, visitó este viernes la finca para supervisar los trabajos que se están efectuando en la zona y hacer un seguimiento técnico de las actuaciones en materia de protección y mejora del entorno.

"La conservación de estos ejemplares combina el diagnóstico mediante imágenes espectrales con el uso de tecnologías digitales avanzadas, que nos permiten conocer con precisión el estado en el que se encuentra cada drago y tomar las decisiones más adecuadas para su recuperación. A partir de ese diagnóstico, mediante drones se aplican productos naturales y ecológicos que contribuyen a mejorar la salud de estos árboles singulares, que forman parte del patrimonio natural de la isla de Gran Canaria", señaló.

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La conservación de los ejemplares incluidos dentro del Catálogo de Árboles Singulares de Gran Canaria constituye una de las líneas de actuación del Cabildo para preservar el patrimonio natural grancanario, mediante actuaciones preventivas, seguimiento técnico y regeneración de la vegetación autóctona, según defiende la Corporación insular.