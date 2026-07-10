El Cangrejo Fest 2026 transforma El Puertillo en una pista de baile y actividades de ocio

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, el concejal de Cultura, Carlos González, y el Director General de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, han presentado este miércoles el Cangrejo Fest 2026, una convocatoria que se celebra en la playa de El Puertillo y la avenida de Los Charcones, con propuestas para toda la familia.

La undécima edición 2006 del Cangrejo Fest se celebrará el fin de semana del 1 y 2 de agosto, y a lo largo de esta su primera década se ha consolidado como un encuentro cultural y sostenible de referencia. Así, durante las dos jornadas, el público que acuda a la cita se encontrará con una programación variada que incluye música en directo durante las dos jornadas, y baile a pie de playa; actividades y talleres infantiles para los más pequeños; y una surtida entrega de gastronomía local para degustar y disfrutar de los productos de la zona.

Así, para el primer día de festival, el programa propone a partir de las 11.00 hasta las 14.00 horas, talleres infantiles y diversas actividades de ocio en la avenida de Los Charcones, mientras a las 13.00 horas tendrá lugar, a cargo de DAB Center, una exhibición de baile y animación, también en el mismo lugar. Además, a partir de las 16.00 horas y en el escenario de la playa, será el momento de la escuela de baile Dame Ritmo, que impartirá una masterclass a todos los participantes. El día finaliza con los conciertos, también en la playa de El Puertillo, de Cremita de Coco, la Orquesta Dinacord y Nia Correia.

El domingo 2 de agosto se repetirán de 11.00 a 14.00 horas los talleres infantiles en la avenida, con otra segunda entrega de baile y animación a las 13.00 horas a cargo de DAB Center. A ello se suma el concierto a partir de las 12.00 horas de Rayando El Sol, que ofrecerá un tributo a Maná, y con el que se cierra un Cangrejo Fest 2026, que en esta ocasión, con el cambio de fechas, intenta "aprovechar al máximo el clima estival, en una experiencia única en la que ocio, cultura y respeto por el medio ambiente se fusionan en la costa de Arucas".

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Durante la presentación de la cita el Ayuntamiento de Arucas agradeció la colaboración de la Dirección General de Costas y del Cabildo de Gran Canaria para celebrar el Cangrejo Fest 2026.